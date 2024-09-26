Подробности трехдневного обсуждения перспектив региона рассказал спикер АКЗС

26 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Алтайский край получил поддержку Совета Федерации в ряде мер поддержки региона. Для их реализации краю требуется помощь Федерации. Эти вопросы обсудили в верхней палате российского парламента 23-25 сентября во время Дней Алтайского края. Детали рассказал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

По его словам, почти все предложения региона получили одобрение на комитетах, в том числе на бюджетном комитете СФ. Там команда региона поднимала вопрос о повышении финансовой помощи.

"Алтайский край предметно занимается вопросами повышения доходов населения, в том числе – в бюджетной сфере. Мы напрямую выполняем решения президента о повышении минимального размера оплаты труда. Позиция органов власти края – повышать не только МРОТ, но и дифференцированно поднимать на тот же уровень заработную плату всем работникам бюджетной сферы", – сказал Романенко.

Но при этом субсидия из федерального бюджета по поддержке региона в части повышения зарплаты несоизмерима с повышением минимального размера оплаты труда.

"За последние пять лет заработная плата в Алтайском крае выросла на 191%. А федеральная помощь осталась практически на том же уровне", – добавил Романенко.

По итогам Дней Алтайского края Совет Федерации принял постановление о господдержке региона. В него вошел большой перечень объектов здравоохранения, образования, культуры, коммунальной, дорожной инфраструктуры – от школы в новом районе Барнаула до дороги в турзону "Бирюзовая Катунь".

"Они все важны для нашего края. Большая работа правительства, всей команды региона дала возможность принять документ с крайне необходимыми для региона объектами. Не сомневаюсь, что в ближайшие годы, несмотря на ситуацию, связанную с внешними угрозами, мы эти объекты получим", – подчеркнул председатель АКЗС.

По словам Романенко, сенаторы положительно оценили проекты региона в сфере здравоохранения, ЖКХ, спорта, образования, дорожного строительства и пр.

"На бюджетном комитете было сказано: у вас возможностей немного, но вы так стараетесь, работаете, изыскиваете последние резервы, таким регионам нужно помогать. И действительно, сенаторы принимали практически единодушные решения в течение этих двух дней", – добавил спикер АКЗС.

Добавим, что алтайские власти попросили продлить федеральную программу расселения аварийного жилья.