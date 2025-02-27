"Союзмультфильм" отсудил у жителя Барнаула деньги за "резинку с Чебурашкой"
С ответчика взыскали 10 тысяч рублей
27 февраля 2025, 17:45, ИА Амител
Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" о защите исключительного права на товарный знак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
В ходе разбирательства было установлено, что ответчик продавал контрафактный товар – резинки для волос с изображением Чебурашки. Суд признал это нарушением интеллектуальных прав и постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также судебные издержки.
"Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу", – сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что представители "Союзмультфильма" обратились в суд с иском к магазину в Камне-на-Оби из-за нашивки с Чебурашкой. Компании удалось добиться компенсации за нарушение авторских прав.
18:54:01 27-02-2025
За советского Чебурашку держи ответ в суде.
18:55:18 27-02-2025
Надо всем отказаться от товаров с изображением Чебурашки, пусть правообладатели любуются им сами, а народ забудет и Чебурашка уйдет в небытие.
19:19:34 27-02-2025
Гость (18:55:18 27-02-2025) Надо всем отказаться от товаров с изображением Чебурашки, пу... "Правообладателям" нечем будет харчеваться...
20:00:20 27-02-2025
а если мне чебурашка моральную травму нанесет придется на союзмультфильм в суд подавать??? Они не боятся обратки??? автоваз уже плачет как его пресуют не помню в каком регионе
22:00:41 27-02-2025
Гость (20:00:20 27-02-2025) а если мне чебурашка моральную травму нанесет придется на со... Давно пора, я вот крокодилов говорящих опасаюсь а он еще и курил вроде не пойми что, прямая так сказать пропаганда, я может курить из-за него начал. Ау юристы как идея?)
20:09:00 27-02-2025
Это те, кто сам ничего внятного не создал, но по какой-то никому не понятной причине присвоили достояние всей страны? Не позорили бы окончательно название "Союзмультфильм".
20:15:49 27-02-2025
Чебурашка -это общее !!! СССР !!!
20:34:30 27-02-2025
Чет не догоняю! А Союзмультфильм вообще на самом деле знает про Камень - на Оби?
11:38:43 28-02-2025
Непонятливый (20:34:30 27-02-2025) Чет не догоняю! А Союзмультфильм вообще на самом деле знает... созданы специальные боты, которые отыскивают в интернете на разных ресурсах определенные изображения. Потом правообладатель подает в суд по закону об авторских правах. Сумма иска от 10 000 до 200 000. Больше пока не видела. Суд ВСЕГДА встает на сторону правообладателя, ибо закон.. НО, с ними можно договариваться на досудебку. Торговаться. Средняя сумма 10 000 -20 000 руб. Уже бизнес на этом построен. То же и с фото из открытых источников в интрнете. Именно поэтому, сейчас основная масса фото, сгенерирована ИИ. Поаккуратнее. Особенно любят ВКашечку-какашечку. Самая отвратительная сеть, на мой взгля. Вся гадость с этих отечественных ресурсов. И сливы данных, и спам и прочее
22:13:28 27-02-2025
СоюзмультфильмОФЦЫ решили бабло на Чебурашке поднимать. А что-то свое сделать уже не в состоянии.
22:39:08 27-02-2025
Испанский стыд переименован в союзмультфильмовский
09:43:22 28-02-2025
Союзмультфильм нужно оштрафовать за унижение нашей Родины, потому что в слове чебуРАШКА содержиться оскорбление России. Используя это слово, Союзмультфильм дискредитирует нашу страну, её достижения и её героев. Союзмультфильм - к ответу!
11:08:01 28-02-2025
А детишкам тоже его рисовать нельзя?
12:46:36 28-02-2025
Гость (11:08:01 28-02-2025) А детишкам тоже его рисовать нельзя? ... Ну почему же, можно, если только они не будут продавать работы с ним и получать с этого деньги.