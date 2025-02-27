"Союзмультфильм" отсудил у жителя Барнаула деньги за "резинку с Чебурашкой"

С ответчика взыскали 10 тысяч рублей

27 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Чебурашка / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" о защите исключительного права на товарный знак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В ходе разбирательства было установлено, что ответчик продавал контрафактный товар – резинки для волос с изображением Чебурашки. Суд признал это нарушением интеллектуальных прав и постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также судебные издержки.

"Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу", – сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что представители "Союзмультфильма" обратились в суд с иском к магазину в Камне-на-Оби из-за нашивки с Чебурашкой. Компании удалось добиться компенсации за нарушение авторских прав.