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"Союзмультфильм" отсудил у жителя Барнаула деньги за "резинку с Чебурашкой"

С ответчика взыскали 10 тысяч рублей

27 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Чебурашка / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Чебурашка / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" о защите исключительного права на товарный знак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В ходе разбирательства было установлено, что ответчик продавал контрафактный товар – резинки для волос с изображением Чебурашки. Суд признал это нарушением интеллектуальных прав и постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также судебные издержки.

"Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу", – сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что представители "Союзмультфильма" обратились в суд с иском к магазину в Камне-на-Оби из-за нашивки с Чебурашкой. Компании удалось добиться компенсации за нарушение авторских прав.

Барнаул суд

Комментарии 14

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Гость

18:54:01 27-02-2025

За советского Чебурашку держи ответ в суде.

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Гость

18:55:18 27-02-2025

Надо всем отказаться от товаров с изображением Чебурашки, пусть правообладатели любуются им сами, а народ забудет и Чебурашка уйдет в небытие.

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Гость

19:19:34 27-02-2025

Гость (18:55:18 27-02-2025) Надо всем отказаться от товаров с изображением Чебурашки, пу... "Правообладателям" нечем будет харчеваться...

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Гость

20:00:20 27-02-2025

а если мне чебурашка моральную травму нанесет придется на союзмультфильм в суд подавать??? Они не боятся обратки??? автоваз уже плачет как его пресуют не помню в каком регионе

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гость

22:00:41 27-02-2025

Гость (20:00:20 27-02-2025) а если мне чебурашка моральную травму нанесет придется на со... Давно пора, я вот крокодилов говорящих опасаюсь а он еще и курил вроде не пойми что, прямая так сказать пропаганда, я может курить из-за него начал. Ау юристы как идея?)

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Гость

20:09:00 27-02-2025

Это те, кто сам ничего внятного не создал, но по какой-то никому не понятной причине присвоили достояние всей страны? Не позорили бы окончательно название "Союзмультфильм".

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Гость

20:15:49 27-02-2025

Чебурашка -это общее !!! СССР !!!

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Непонятливый

20:34:30 27-02-2025

Чет не догоняю! А Союзмультфильм вообще на самом деле знает про Камень - на Оби?

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Гость

11:38:43 28-02-2025

Непонятливый (20:34:30 27-02-2025) Чет не догоняю! А Союзмультфильм вообще на самом деле знает... созданы специальные боты, которые отыскивают в интернете на разных ресурсах определенные изображения. Потом правообладатель подает в суд по закону об авторских правах. Сумма иска от 10 000 до 200 000. Больше пока не видела. Суд ВСЕГДА встает на сторону правообладателя, ибо закон.. НО, с ними можно договариваться на досудебку. Торговаться. Средняя сумма 10 000 -20 000 руб. Уже бизнес на этом построен. То же и с фото из открытых источников в интрнете. Именно поэтому, сейчас основная масса фото, сгенерирована ИИ. Поаккуратнее. Особенно любят ВКашечку-какашечку. Самая отвратительная сеть, на мой взгля. Вся гадость с этих отечественных ресурсов. И сливы данных, и спам и прочее

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Гость

22:13:28 27-02-2025

СоюзмультфильмОФЦЫ решили бабло на Чебурашке поднимать. А что-то свое сделать уже не в состоянии.

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Гость

22:39:08 27-02-2025

Испанский стыд переименован в союзмультфильмовский

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4545345

09:43:22 28-02-2025

Союзмультфильм нужно оштрафовать за унижение нашей Родины, потому что в слове чебуРАШКА содержиться оскорбление России. Используя это слово, Союзмультфильм дискредитирует нашу страну, её достижения и её героев. Союзмультфильм - к ответу!

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Гость

11:08:01 28-02-2025

А детишкам тоже его рисовать нельзя?

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Гость

12:46:36 28-02-2025

Гость (11:08:01 28-02-2025) А детишкам тоже его рисовать нельзя? ... Ну почему же, можно, если только они не будут продавать работы с ним и получать с этого деньги.

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