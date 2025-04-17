Спад после ажиотажа. Арендные квартиры в Барнауле подешевели, но ненадолго

Рынок съемного жилья города постепенно пополняется новыми вариантами

17 апреля 2025, 12:30, Алёна Жукова

Арендная квартира / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Впервые за несколько лет в Барнауле снизились цены на арендные квартиры. По информации федерального портала "Мир квартир", в краевой столице подешевели все сегменты недвижимости – и малогабаритные варианты, и трехкомнатные. Аналитики отмечают: падение цен на рынке съемного жилья – общероссийская тенденция. Она связана с балансом спроса и предложения. Барнаульские риелторы подтверждают: арендных квартир действительно стало больше. Какие предложения максимально востребованы на рынке и почему в ближайшее время возможен рост цен – в материале amic.ru.

Возникший баланс

В первом квартале 2025 года в большинстве крупных российских городов (аналитики рассматривали 70 населенных пунктов) аренда жилья снизилась. В Барнауле самый ходовой сегмент – "однушки – подешевел на 8,8% и сейчас сдается в среднем за 23,6 тыс. рублей в месяц. "Двушки" потеряли 5,2%: их стоимость составляет 30,6 тыс. рублей. А трехкомнатные квартиры стали дешевле на 1,5%, достигнув 41,3 тыс. рублей в месяц.

Федеральные аналитики уверены: ажиотаж, который наблюдали весь 2024 год, прошел, а количество вариантов на рынке выросло. Это произошло в том числе и за счет вторичных квартир: вместо продажи собственники стали их сдавать в аренду. Возникший баланс спроса и предложения привел к стабилизации цен. Барнаульские риелторы эту тенденцию подтверждают.

"Число вариантов действительно стало больше. Люди, которые приобретали квартиры в новых домах в качестве вложений, сделали ремонт и активно сдают их в аренду. Вторая категория – те, кто приобрели недвижимость для последующей продажи, но пока отложили этот вопрос. Они также на время решили сдавать квартиры", – сообщила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Пополняемый рынок

Именно варианты в новых домах и с хорошим ремонтом – самые востребованные на рынке аренды, отмечает риелтор Евгения Панова. По-прежнему максимальный спрос на квартиры в центре города, где, кстати, строят все больше новых домов.

"Предложения в "свежих" многоэтажках очень популярны. Есть много инвестиционных квартир, которые собственники изначально приобретали для сдачи. В них сделан современный, стильный ремонт, есть вся мебель и бытовая техника. Такие предложения стоят выше рынка – от 30 тыс. рублей в месяц. Однако назвать их элитными нельзя: площадь, как правило, небольшая", – отмечает риелтор.

Марина Ракина подтверждает: новые и "свежие" квартиры у арендаторов в приоритете, они уходят быстрее. А вот варианты с "бабушкиным" ремонтом могут конкурировать только ценой. При этом эксперты не видят тотальной просадки рынка аренды. Более того, по мнению Марины Ракиной, уже в ближайшее время вероятен рост цен.

"В летний период, когда в город вернутся студенты, поедут абитуриенты, начнется туристический и курортный сезон, аренда вернется в свое русло. Более того, спрос на съемные квартиры поддерживает дорогая ипотека: возможно, кто-то из арендаторов приобрел бы жилье, но не хватает на первоначальный взнос, не устраивает платеж и ставки по ипотеке. Кто-то переезжает из малогабаритной арендной квартиры в более просторную. У других родился ребенок, они оформили семейную ипотеку, купили квартиру, но для первоначального взноса продали свою. Поэтому на период строительства-ремонта решили снимать жилье", – резюмирует Марина Ракина.