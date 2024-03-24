Спасательную операцию в "Крокусе" завершили, но поисковая продолжается

Больше 100 пострадавших находятся в больницах

24 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Стихийный мемориал возле "Крокус Сити Холла" / Фото: amic.ru

Спасательная операция завершилась на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших", – сказал Воробьев.

Он добавил, что тела предстоит опознать родственникам, а в больницах находятся более 100 человек. За их жизни борются врачи.

Ранее силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам по поводу произошедшего пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.