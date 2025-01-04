Спасено более 3,3 тысячи птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе
В центры реабилитации передали уже 1874 птицы
04 января 2025, 18:15, ИА Амител
Более 3,3 тысячи пострадавших от разлива мазута птиц спасли в Анапе и Краснодарском крае. В центры реабилитации в нескольких регионах России передали уже 1874 птицы. Некоторых пернатых уже начали выпускать на волю. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Телеграме.
Испачканных мазутом птиц доставляют в пункты, где их отмывают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Всего пунктов реабилитации пять: один находится в поселке Волна Темрюкского района, остальные – в Анапе.
Когда состояние здоровья птиц уже не вызывает опасений у специалистов, их выпускают в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды. Всего в море попало как минимум три тысячи тонн мазута, протяженность загрязненных пляжей – около 50 км. К 24 декабря 2024 года из-за разлива мазута погибло 210 птиц.
18:32:13 04-01-2025
Ну "homo sapiens" и "благодетель": сам разлил мазут, уж свинью так свинью подложив пернатым, и сам же кичится спасением бедолаг!?
10:51:57 05-01-2025
Гость (18:32:13 04-01-2025) Ну "homo sapiens" и "благодетель": сам разлил мазут, уж свин... Поддерживаю! А еще умиляет, что оказывается в зоопарк/цирк после спасения не обязательно птиц передавать, оказывается реабилитационные центры не миф, вот чудеса то!
21:22:20 04-01-2025
Два капитана вышли в шторм.Им сейчас птичек не жалко?
08:38:18 05-01-2025
- "Некоторых пернатых уже начали выпускать на волю." Птички не разумные вновь попадут в мазутную кашу.
10:26:52 05-01-2025
нефтянички-то где? жидким припустили и теперь в кусточках отсиживаются?
деньги с неба валятся а новые баржи денег нет?
почему волонтеры должны прибирать обосранки "рачительного" собственника?