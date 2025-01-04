Спасено более 3,3 тысячи птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе

В центры реабилитации передали уже 1874 птицы

04 января 2025, 18:15, ИА Амител

Человек держит одну из спасенных птиц / Фото: оперштаб Краснодарского края

Более 3,3 тысячи пострадавших от разлива мазута птиц спасли в Анапе и Краснодарском крае. В центры реабилитации в нескольких регионах России передали уже 1874 птицы. Некоторых пернатых уже начали выпускать на волю. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Телеграме.

Испачканных мазутом птиц доставляют в пункты, где их отмывают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Всего пунктов реабилитации пять: один находится в поселке Волна Темрюкского района, остальные – в Анапе.

Когда состояние здоровья птиц уже не вызывает опасений у специалистов, их выпускают в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды. Всего в море попало как минимум три тысячи тонн мазута, протяженность загрязненных пляжей – около 50 км. К 24 декабря 2024 года из-за разлива мазута погибло 210 птиц.