Специалист назвала преимущества импактных алмазов перед другими камнями

Композиты и микропорошки на основе импактных алмазов демонстрируют высокую износостойкость

23 мая 2026, 09:36, ИА Амител

Алмазы и бриллианты / Фото: из архива amic.ru

Импактные алмазы, образовавшиеся после падения метеоритов, могут оказаться эффективнее традиционных промышленных и синтетических алмазов при производстве режущих и шлифовальных инструментов. Такое мнение РИА Новости высказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Крупнейшее месторождение импактных алмазов расположено в Попигайском кратере в Сибири. Он образовался около 35 миллионов лет назад после падения крупного метеорита.

«Для основного промышленного применения алмазов — для разработки режущих, шлифовочных инструментов, например, в пилах для резки бетона, бурения глубоких скважин, для сверхточной обработки оптики и сверхтвердых материалов, в ряде случаев использовать импактные алмазы может быть эффективнее», — рассказала Левашенко.

По ее словам, исследования в области минералогии Российской академии наук за 2019–2026 годы показывают, что такая продукция может быть ценнее синтетических и других промышленных алмазов.

Эксперт отметила, что композиты и микропорошки на основе импактных алмазов демонстрируют высокую износостойкость — в три-шесть раз выше по сравнению с аналогами, — а также устойчивость к экстремальным температурам.