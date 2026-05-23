Специалист назвала преимущества импактных алмазов перед другими камнями
Композиты и микропорошки на основе импактных алмазов демонстрируют высокую износостойкость
23 мая 2026, 09:36, ИА Амител
Импактные алмазы, образовавшиеся после падения метеоритов, могут оказаться эффективнее традиционных промышленных и синтетических алмазов при производстве режущих и шлифовальных инструментов. Такое мнение РИА Новости высказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Крупнейшее месторождение импактных алмазов расположено в Попигайском кратере в Сибири. Он образовался около 35 миллионов лет назад после падения крупного метеорита.
«Для основного промышленного применения алмазов — для разработки режущих, шлифовочных инструментов, например, в пилах для резки бетона, бурения глубоких скважин, для сверхточной обработки оптики и сверхтвердых материалов, в ряде случаев использовать импактные алмазы может быть эффективнее», — рассказала Левашенко.
По ее словам, исследования в области минералогии Российской академии наук за 2019–2026 годы показывают, что такая продукция может быть ценнее синтетических и других промышленных алмазов.
Эксперт отметила, что композиты и микропорошки на основе импактных алмазов демонстрируют высокую износостойкость — в три-шесть раз выше по сравнению с аналогами, — а также устойчивость к экстремальным температурам.
«Их свойства могут позволить импактным алмазам стать альтернативой китайской синтетике в высокотехнологичных отраслях мировой промышленности <...> можно рассмотреть этот ресурс для точечного замещения промышленных алмазов в отраслях электроники, оборонной промышленности, ракетостроении, машиностроении, медицине, атомной энергетике», — добавила Левашенко.
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