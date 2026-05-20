Сибнедра выставили на торги месторождение золота и других металлов в Алтайском крае

Проведение торгов запланировано на конец июня

20 мая 2026, 15:49, ИА Амител

Сибнедра выставили на торги право пользования участком "Кандидатская площадь" на Змеиногорском рудном поле, расположенном в Алтайском крае, для добычи целой группы металлов, включая золото, однако заявок пока нет. Об этом рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин в ходе пресс-конференции в представительстве ТАСС в Новосибирске.

«Срок приема заявок и проведения торгов заканчивается ориентировочно в конце июня», — отметил Партолин.

Участок площадью 11,21 кв. километра выставлен на торги со стартовой ценой 66,5 млн рублей со сроком пользования 25 лет.

Прием заявок стартовал 12 мая и продлится до 5 июня, а прием ценовых предложений пройдет один день — с 26 по 27 июня. На данный момент, уточнил Партолин, заявок пока нет.

На "Кандидатской площади" можно добывать золото и другие твердые полезные ископаемые, включая медь, свинец и цинк.

Как указал Партолин, в значительной мере интерес недропользователей именно к россыпному золоту, если рассматривать лицензии в целом по регионам. Всего же на данный момент действует 1009 лицензий на добычу разных полезных ископаемых.

«Значительная доля, естественно, традиционно за Кемеровской областью — там 61% лицензий. В Алтайском крае где-то около 15% лицензий. В Новосибирской области — 10–12%. Далее — Республика Алтай. И меньше всего — в Омской области», — отметил Партолин.

Напомним, добыча россыпного золота в Алтайском крае — проблема, которая ранее вышла на федеральный уровень. Общественный резонанс получили ситуации в Солонешенском и Чарышском районах, где приостановили работы старателей из-за большого ущерба экологии. В частности, ряд золотодобытчиков не провели рекультивацию земель.

Как сообщалось, Роснедра подключатся к решению проблемы добычи россыпного золота в Алтайском крае. Этот вопрос на федеральном уровне курирует сенатор от региона Наталья Кувшинова.