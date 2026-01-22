Специальный сервис по отслеживанию платных подписок может появиться на "Госуслугах"

Авторы идеи уверены, что это поможет россиянам отслеживать и вовремя отказываться от ненужных сервисов

22 января 2026, 21:00, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

В рамках инициативы фракции "Новые люди" предложено внедрение сервиса на платформе "Госуслуги", предназначенного для мониторинга платных подписок пользователей. Соответствующее предложение было адресовано Максуту Шадаеву, главе Минцифры РФ, сообщает ТАСС.

Депутаты подчеркивают, что в условиях бурного роста цифровой экономики граждане России активно оформляют подписки на различные онлайн-сервисы. Зачастую пользователи забывают о некоторых из них, в то время как списание средств продолжается.

Авторы инициативы считают, что существующие методы сбора и анализа финансовых данных, получаемых от банков, операторов мобильной связи и платежных систем, могут быть эффективно использованы для агрегирования информации о подписках.