Россияне столкнулись с навязчивой платной подпиской на электронные дневники

Сообщается, что для просмотра оценок детей сервис требует больше полутора тысяч рублей

03 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Шокированные родители / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне недовольны введением платных сервисов в электронных школьных журналах, поскольку без них доступ к информации об успеваемости и домашних заданиях детей ограничен, сообщает Telegram-канал Baza.

В частности, ряд семей из Иркутской области сообщили о том, что вынуждены оплачивать подписку на цифровую платформу "Дневник.ру" в размере 1599 рублей в год за каждого ребенка.

«Родители сообщают, что без внесения указанной суммы ознакомиться с заданиями возможно лишь через учетную запись ребенка. Многие родители возмущены, так как у их детей, учащихся в первом классе, отсутствуют мобильные телефоны. Также родители выражают недовольство регулярным увеличением цен: первоначально тарифы начинались с 149 рублей, в настоящее время стоимость составляет 499 рублей в месяц», – указывается в сообщении.

Отмечается, что использование сервиса возможно на бесплатной основе через браузер на персональном компьютере. Однако, по заявлению родителей, функциональность ограничена, а пользовательский интерфейс значительно уступает платной версии.