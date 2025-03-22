Представитель Трампа заявил, что Киев согласился на проведение президентских выборов

По словам Стивена Уиткоффа, Украина также признала, что она не станет членом НАТО

22 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Руководство Украины согласилось провести в стране выборы президента, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

"Да, они состоятся. Они [власти Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут", – сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Уиткофф также добавил, что Киев признал, что ему не быть членом НАТО. По мнению политика, Украина не войдет в альянс и после конфликта.

Последние президентские выборы прошли на Украине в 2019 году. В 2024-м их отменили из-за военного положения в стране.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Украина очень скоро выйдут на полное прекращение огня, а вопросы раздела украинских территорий обсуждаются уже прямо сейчас.