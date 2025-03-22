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Представитель Трампа заявил, что Киев согласился на проведение президентских выборов

По словам Стивена Уиткоффа, Украина также признала, что она не станет членом НАТО

22 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com
Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Руководство Украины согласилось провести в стране выборы президента, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

"Да, они состоятся. Они [власти Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут", – сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Уиткофф также добавил, что Киев признал, что ему не быть членом НАТО. По мнению политика, Украина не войдет в альянс и после конфликта.

Последние президентские выборы прошли на Украине в 2019 году. В 2024-м их отменили из-за военного положения в стране.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Украина очень скоро выйдут на полное прекращение огня, а вопросы раздела украинских территорий обсуждаются уже прямо сейчас.

СВО США Политика украина

Комментарии 7

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Гость

11:51:02 22-03-2025

А в РФ будут выборы ?

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Гость

12:34:25 22-03-2025

Гость (11:51:02 22-03-2025) А в РФ будут выборы ?... А вам зачем эта информация? Вы сначала у себя проведите...

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Гость

15:21:55 22-03-2025

Гость (11:51:02 22-03-2025) А в РФ будут выборы ?... А ты, болезный, не ходил что ли на выборы год назад? Чего тогда лапочешь?

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Элен без ребят

12:16:43 23-03-2025

Гость (15:21:55 22-03-2025) А ты, болезный, не ходил что ли на выборы год назад? Чего т... не ходил, конечно. у них наркоман отменил выборы

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Гость

15:32:50 22-03-2025

Гость (11:51:02 22-03-2025) А в РФ будут выборы ?... Их давно уже нет.
С чего вы взяли что они когда то снова появится?

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Гость

11:59:03 22-03-2025

Не верю.

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ZендайскийЛивень

19:17:13 22-03-2025

зеленского посадят? или положат?

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