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Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по российским энергообъектам

Украинский лидер согласился на это в ходе телефонного разговора с президентом США

20 марта 2025, 10:55, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, украинский лидер выразил свое согласие в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Также стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

"Хороший прогресс на пути к миру", – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

Напомним, 19 марта состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что разговаривал с украинским коллегой около часа, беседу он назвал "очень хорошей". С его слов, в основном речь шла о разговоре с Владимиром Путиным "с целью согласовать запросы и потребности России и Украины".

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Подробности разговора Трампа и Зеленского сообщил Белый дом

Президент США в ходе переговоров выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины
НОВОСТИПолитика
США украина Дональд Трамп

Комментарии 3

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Гость

11:30:57 20-03-2025

Это он после переговоров уже по НПЗ в Краснодарском крае жахнул?

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Гость

11:46:53 20-03-2025

Почему это его фото так популярна? Ему ещё осталось меч воткнуть, как якобы великому воину-правителю из средневековья

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Гость

12:23:43 20-03-2025

Вот и хорошо. Еще бы сам Зеленский об этом сказал. А то опять американцы что-то сами себе сообщают

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