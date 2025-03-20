Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по российским энергообъектам

Украинский лидер согласился на это в ходе телефонного разговора с президентом США

20 марта 2025, 10:55, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, украинский лидер выразил свое согласие в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Также стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

"Хороший прогресс на пути к миру", – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

Напомним, 19 марта состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что разговаривал с украинским коллегой около часа, беседу он назвал "очень хорошей". С его слов, в основном речь шла о разговоре с Владимиром Путиным "с целью согласовать запросы и потребности России и Украины".