Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по российским энергообъектам
Украинский лидер согласился на это в ходе телефонного разговора с президентом США
20 марта 2025, 10:55, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, украинский лидер выразил свое согласие в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Также стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.
"Хороший прогресс на пути к миру", – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.
Напомним, 19 марта состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что разговаривал с украинским коллегой около часа, беседу он назвал "очень хорошей". С его слов, в основном речь шла о разговоре с Владимиром Путиным "с целью согласовать запросы и потребности России и Украины".
11:30:57 20-03-2025
Это он после переговоров уже по НПЗ в Краснодарском крае жахнул?
11:46:53 20-03-2025
Почему это его фото так популярна? Ему ещё осталось меч воткнуть, как якобы великому воину-правителю из средневековья
12:23:43 20-03-2025
Вот и хорошо. Еще бы сам Зеленский об этом сказал. А то опять американцы что-то сами себе сообщают