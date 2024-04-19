Спикер АКЗС приехал в Павловский район, чтобы посмотреть, как ремонтируют школы

Капитальный ремонт идет в Сахарозаводской и Колыванской школах

19 апреля 2024, 12:30, ИА Амител

Ремонт школ в Павловском районе / Фото: akzs.ru

Глава Алтайского Заксобрания Александр Романенко 18 апреля приехал в Павловский район. Он проверил, как продвигается капитальный ремонт Сахарозаводской и Колыванской средних общеобразовательных школ.

На капитальный ремонт Сахарозаводской школы в селе Черемное, покупку мебели и оборудования из федерального и регионального бюджетов выделили 116,4 миллиона рублей. Сдать объекты планируют в августе 2024 года. Подготовительные и демонтажные работы на трех этажах завершены. Сейчас бригада из 26 человек ремонтирует фасад, кровлю, меняет коммуникации.

На время работ местных школьников перевели в Первомайскую среднюю общеобразовательную школу, они обучаются в две смены, там же получают горячее питание. Организован подвоз 115 детей.

Еще одно учебное заведение, где полным ходом идут работы, – Колыванская СОШ в селе Колыванское. На обновление мебели и оборудования из федерального и краевого бюджетов выделили 65 миллионов рублей. Здесь тоже завершены подготовительные работы, сейчас рабочие демонтируют этажи. Сдать объект планируют в августе 2025 года. Впрочем, подрядчик обещает завершить работы раньше срока.

Пока идет ремонт, ученики Колыванской школы, а это 226 детей из сел Колыванское, Арбузовка и поселка Молодежный, занимаются в здании бывшего ФАПа, там же они завтракают и обедают. Организован подвоз 21 ребенка.

В обновлении школ участвуют все – дети, родители, учителя.

"Мы проводили родительские собрания, на которых выбрали штаб группы родительского контроля за ходом ремонтных работ. Провели конкурс "Мой новый кабинет", в рамках которого дети рисовали кабинеты такими, какими хотят их видеть после ремонта, вместе с родителями выбирали цветовую гамму. Поэтому подрядчик будет работать с учетом их пожеланий", – отметила директор Колыванской школы Елена Ищенко.

Ремонт в Сахарозаводской и Колыванской школах проводят по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" (реализует и контролирует "Единая Россия"). Модернизация школ подразумевает не только ремонт помещений, но и замену мебели, приобретение современного оборудования, учебных пособий. А потому партийцы вместе с властями, учителями и родительской общественностью контролируют работы на всех этапах.

Работы идут в нормальном режиме, заявил Александр Романенко, когда посетил обе школы.

"Есть проблема подтопления зданий грунтовыми водами и талым снегом, но совместно с администрацией района мы будем ее решать. Процесс идет, поэтому больших замечаний ни к подрядной организации, ни к администрации района, ни к руководству школ на сегодняшний день нет", – отметил Романенко.

Вместе с главой Заксобрания проверили, как идут работы, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, глава Павловского района Оксана Бронза, депутаты краевого Заксобрания Николай Данилин и Анатолий Вытоптов.

Всего в 2024-2025 годах в Алтайском крае капитально отремонтируют 14 школ в Заринске и Алейске, Первомайском, Зональном, Мамонтовском, Романовском, Павловском, Завьяловском, Целинном, Угловском, Баевском, Каменском районах. Первые шесть школ откроют двери уже в этом году. Всего на эти цели выделили более миллиарда рублей.