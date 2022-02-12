До начала турнира одиночниц МОК объявит, отстранят ли Камилу Валиеву от Олимпиады

Валиева должна была начать борьбу за одиночное золото Пекина 15 февраля

12 февраля 2022, 09:23

Решение, отстранят Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине или нет, точно примут до начала турнира фигуристок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный олимпийский комитет. Соревнования в личном турнире одиночниц на Олимпиаде стартуют 15 февраля.

Напомним, в Пекине Валиева успела завоевать золото в командном турнире. После этого стало известно, что в декабре она сдала внесоревновательную пробу, которая показала триметазидин. Этот препарат принимают для улучшения работы сердца.

Запрещённое вещество найдено в микродозе, и оно не сказывается на результатах выступлений. Однако, согласно правилам WADA, употреблять его всё равно запрещено. Бобслеистка Надежда Сергеева также принимала триметазидин, за что её отстранили от соревнований на восемь месяцев.

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