До начала турнира одиночниц МОК объявит, отстранят ли Камилу Валиеву от Олимпиады

Решение, отстранят Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине или нет, точно примут до начала турнира фигуристок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный олимпийский комитет. Соревнования в личном турнире одиночниц на Олимпиаде стартуют 15 февраля.

Напомним, в Пекине Валиева успела завоевать золото в командном турнире. После этого стало известно, что в декабре она сдала внесоревновательную пробу, которая показала триметазидин. Этот препарат принимают для улучшения работы сердца.

Запрещённое вещество найдено в микродозе, и оно не сказывается на результатах выступлений. Однако, согласно правилам WADA, употреблять его всё равно запрещено. Бобслеистка Надежда Сергеева также принимала триметазидин, за что её отстранили от соревнований на восемь месяцев.