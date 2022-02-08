Лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Александр Терентьев взял бронзу в коньковом спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он пробежал 1,5 км за 2 минуты 59,37 секунды, отстав от победителя гонки — норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо — на 1,31 секунды.

Клэбо стал четырёхкратным олимпийским чемпионом: в 2018 году он выиграл личный и командный спринты, а также завоевал золото в эстафете. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, который отстал от Клэбо на 0,26 сек. Также вблизи пьедестала оказались ещё два российских лыжника: пятым стал Артём Мальцев, а восьмым — Сергей Устюгов.

Отметим, что в спринте не участвовал лидер российских лыж Александр Большунов, который в Пекине уже взял золото в скиатлоне. Как сообщает Sports, он решил отдохнуть перед раздельной гонкой на 15 км.

Ранее российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе. В заезде за третье место он обошёл Роланда Фишналлера из Италии, которому не удалось финишировать. Сразу после заезда 35-летний Вик Уайлд заявил о завершении карьеры.