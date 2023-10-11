Фонд оплаты на 2024 год вырос на 700 млн рублей

11 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спортсменам сборной России повысят зарплату в следующем году, рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина.

По ее словам, это связано с тем, что в бюджете на 2024 год увеличили фонд оплаты на 700 млн рублей. При этом по сравнению с нынешним годом вырастут и призовые.

"С 2,6 млрд этот показатель вырастет почти до 3 млрд рублей", – цитирует Гашкину "Матч ТВ".

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ОКР будет платить спортсменам, пропускающим международные соревнования.