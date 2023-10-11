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Спортсменам сборной России повысят зарплату

Фонд оплаты на 2024 год вырос на 700 млн рублей

11 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Спортсменам сборной России повысят зарплату в следующем году, рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина.

По ее словам, это связано с тем, что в бюджете на 2024 год увеличили фонд оплаты на 700 млн рублей. При этом по сравнению с нынешним годом вырастут и призовые.

"С 2,6 млрд этот показатель вырастет почти до 3 млрд рублей", – цитирует Гашкину "Матч ТВ".

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ОКР будет платить спортсменам, пропускающим международные соревнования.

Спорт зарплаты Футбол

Комментарии 7

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Гость

12:51:06 11-10-2023

типа ура

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Гость

12:53:27 11-10-2023

Без комментариев. Все знают, где сейчас молодые и здоровые получают по 200 тысяч в месяц

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Гость

14:33:38 11-10-2023

А больным детям скинемся по СМС. Стрём полный.

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Гость

14:45:11 11-10-2023

Доллар по 200 все расходы окупит, все скинемся на повышение зарплат футболистам и многое другое.

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Гость

15:53:11 11-10-2023

За кой хрен. Зарплата должна быть средней по России. А дальше премии за результаты индивидуальные и командные. Нет результатов сидите на минималке

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Гость

16:43:29 11-10-2023

И спонсоров трясите.

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мяч тв

17:03:31 11-10-2023

"департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина" (с) Спорт это социальная сфера или наука? Я не догоняю этот саркастичный Мяч тв на минималках МРОТ

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