Спортсменам сборной России повысят зарплату
Фонд оплаты на 2024 год вырос на 700 млн рублей
11 октября 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Спортсменам сборной России повысят зарплату в следующем году, рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина.
По ее словам, это связано с тем, что в бюджете на 2024 год увеличили фонд оплаты на 700 млн рублей. При этом по сравнению с нынешним годом вырастут и призовые.
"С 2,6 млрд этот показатель вырастет почти до 3 млрд рублей", – цитирует Гашкину "Матч ТВ".
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ОКР будет платить спортсменам, пропускающим международные соревнования.
12:51:06 11-10-2023
типа ура
12:53:27 11-10-2023
Без комментариев. Все знают, где сейчас молодые и здоровые получают по 200 тысяч в месяц
14:33:38 11-10-2023
А больным детям скинемся по СМС. Стрём полный.
14:45:11 11-10-2023
Доллар по 200 все расходы окупит, все скинемся на повышение зарплат футболистам и многое другое.
15:53:11 11-10-2023
За кой хрен. Зарплата должна быть средней по России. А дальше премии за результаты индивидуальные и командные. Нет результатов сидите на минималке
16:43:29 11-10-2023
И спонсоров трясите.
17:03:31 11-10-2023
"департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина" (с) Спорт это социальная сфера или наука? Я не догоняю этот саркастичный Мяч тв на минималках МРОТ