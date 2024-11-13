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Спрос на новогодние корпоративы вырос в России

Проведение праздников стало нематериальной мотивацией для сотрудников

13 ноября 2024, 16:26, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru
Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Эксперты прогнозируют рост числа новогодних корпоративов на 10% в 2024 году. Некоторые компании начали заниматься их организацией с августа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Относительно докризисного 2019 года рост составит 20%", – отмечает газета.

Специалисты отмечают, что пик бронирования гостиниц на проведение корпоративов приходится на конец октября. Спрос на такие услуги в отелях вырос на 10-15%. На ресторанном рынке запросов на праздники стало на 20% больше.

"Бизнес все больше акцентирует внимание на удержании персонала, рассматривая мероприятия как нематериальную мотивацию", – заявила гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.

Также, по ее словам, многие компании в этом году неоднократно пересматривали фонд оплаты труда. Однако делать это слишком часто бизнес не может. Поэтому новогодние праздники, по мнению эксперта, стали важным элементом укрепления корпоративной культуры.

праздники Новый год

Комментарии 1

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Элен без ребят

08:21:19 14-11-2024

какое счастье, что на моей работе нет такой мотивации))

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