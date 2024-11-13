Спрос на новогодние корпоративы вырос в России

Проведение праздников стало нематериальной мотивацией для сотрудников

13 ноября 2024, 16:26, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Эксперты прогнозируют рост числа новогодних корпоративов на 10% в 2024 году. Некоторые компании начали заниматься их организацией с августа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Относительно докризисного 2019 года рост составит 20%", – отмечает газета.

Специалисты отмечают, что пик бронирования гостиниц на проведение корпоративов приходится на конец октября. Спрос на такие услуги в отелях вырос на 10-15%. На ресторанном рынке запросов на праздники стало на 20% больше.

"Бизнес все больше акцентирует внимание на удержании персонала, рассматривая мероприятия как нематериальную мотивацию", – заявила гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.

Также, по ее словам, многие компании в этом году неоднократно пересматривали фонд оплаты труда. Однако делать это слишком часто бизнес не может. Поэтому новогодние праздники, по мнению эксперта, стали важным элементом укрепления корпоративной культуры.