Спрос на новогодние корпоративы вырос в России
Проведение праздников стало нематериальной мотивацией для сотрудников
13 ноября 2024, 16:26, ИА Амител
Эксперты прогнозируют рост числа новогодних корпоративов на 10% в 2024 году. Некоторые компании начали заниматься их организацией с августа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Относительно докризисного 2019 года рост составит 20%", – отмечает газета.
Специалисты отмечают, что пик бронирования гостиниц на проведение корпоративов приходится на конец октября. Спрос на такие услуги в отелях вырос на 10-15%. На ресторанном рынке запросов на праздники стало на 20% больше.
"Бизнес все больше акцентирует внимание на удержании персонала, рассматривая мероприятия как нематериальную мотивацию", – заявила гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.
Также, по ее словам, многие компании в этом году неоднократно пересматривали фонд оплаты труда. Однако делать это слишком часто бизнес не может. Поэтому новогодние праздники, по мнению эксперта, стали важным элементом укрепления корпоративной культуры.
08:21:19 14-11-2024
какое счастье, что на моей работе нет такой мотивации))