Спрятать имущество не получится. Эксперт о плюсах банкротства и ответственности

Дают ли банки кредиты тем, кто однажды их не выплатил, и какие риски есть для родственников банкротов

18 июля 2024, 11:17, ИА Амител erid: LjN8Jv21y

Многие считают, что банкротство – прекрасный способ не платить долги. Набрал кредитов, записал имущество на родственников, заявил о финансовой несостоятельности и живешь припеваючи, снова занимая деньги у банков. Так это или нет, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru Олег Меркер, арбитражный управляющий, владелец юридического бюро "Лобби". Поговорили о том, кого признают банкротом и лишают ли его при этом ипотечного жилья. Дают ли банки кредиты тому, кто уже однажды их не выплатил. Узнали о "подводных камнях", с которыми может столкнуться банкротящийся и его родственники. Также эксперт объяснил, что такое субсидиарная ответственность для юридических лиц и как доказать свою добросовестность.

Кто в "Переговорке"



Меркер Олег Александрович – арбитражный управляющий с опытом работы более 11 лет, владелец юридического бюро "Лобби" (занимается сопровождением процедур банкротства, участием в корпоративных спорах в судах и сопровождает сложные сделки с активами).

Увлекается фэнтези, владелец огромной собаки (ньюфаундленд) и огромного кота (мейнкун).

Юридическое бюро "Лобби" ежегодно и успешно участвует в рейтинге "Право-300", что свидетельствует о высоком уровне экспертности специалистов компании.

01:17 Можно ли снова брать кредиты, если человека признали банкротом. "Можно", – говорит эксперт.

01:52 Правда ли, что банкротство – это способ не платить кредиты?

02:28 Кто может подать на процедуру банкротства и что для этого нужно? "Можно обратиться не в суд, а в МФЦ", – говорит эксперт.

03:57 Кто чаще обращается с просьбой признать банкротом: компании или физические лица?

04:49 "Количество дел о банкротстве растет". Много ли людей подают на банкротство?

07:05 "Банкротство молодеет". О том, люди какого возраста и с какими долгами обращаются к этой процедуре.

08:21 Могут ли у банкрота изъять квартиру, если это единственное жилье? И чего еще может лишиться человек?

09:33 Что такое субсидиарная ответственность для юридических лиц и кого по ней могут привлечь?

10:26 Как определить ответственного, когда в компании номинальный директор или сразу несколько руководителей?

11:49 Можно ли доказать, что руководитель не виновен в банкротстве предприятия и что может быть смягчением вины?

15:39 Спрятать не получится. Родственники тоже могут лишиться имущества. О подводных камнях, которые ждут человека или компанию-банкрота.

17:26 Могут ли дети банкрота взять кредит?

18:04 Какие признаки (и где их искать) показывают, что компания на грани банкротства?

20:09 Через какое время банкрот сможет снова брать кредиты?

21:46 Закрывают ли выезд за границу банкротам?

22:06 Можно ли подать на процедуру банкротства самостоятельно, или нужно обращаться к специалистам?

23:07 Что делать, если вы оказались в трудной финансовой ситуации – совет от эксперта.

ООО "Юридическое бюро "Лобби"

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