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Спят и сливаются с дорогой. Шестерых верблюдов заметили на трассе в Алтайском крае

Водители предупреждают: сразу увидеть животных на дороге очень сложно

19 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае на трассе между селами Тюменцево и Ключи заметили шестерых спящих верблюдов. Об этом сообщает "В курсе 22".

"На трассе спят шесть верблюдов, сливаются с дорогой! Отогнать не получилось! Будьте осторожнее!" – предупреждают водителей очевидцы.

В комментариях пользователи задаются вопросом, как животные вообще появились на проезжей части. При этом 9 марта 2024 года гуляющих по трассе верблюдов застали практически на том же месте. Очевидцы запечатлели их в районе села Ключи Тюменцевского района.

Тогда пользователи написали, что верблюды обосновались здесь уже давно:

"Они давно тут живут. Местные. Но почему-то люди до сих пор удивляются", – сообщали в комментариях.

А некоторые даже поделились подробностями:

"Эти верблюды живут за Кулундой, в поселке Эстлань. Каждую зиму они уходят от дома на расстояния до 150 км, у них брачный период. В прошлом году (2023. – Прим. ред.) верблюды ходили в селе Родино", – писали под постом.

Алтайский край животные

Комментарии 6

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Гость

11:23:12 19-03-2025

Поскольку это прямая угроза безопасности дорожного движения, отловить и как безхозных отправить на мясо. Ну или Бастрыкину сообщить.

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Гость

11:59:02 19-03-2025

Гость (11:23:12 19-03-2025) отловить и как безхозных отправить на мясо. вместе с хозяевами

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Гость

12:14:45 19-03-2025

Как и в Горном, коровы по Чуйскому бродят, а пьяные ковбои в кустах спят. Но,виноваты будут водители.

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Musik

12:52:10 19-03-2025

В детстве пробовал верблюжатину, вкус не помню. Купил бы десяток кил на пробу.
Звоните, если што.

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Гость

20:08:37 19-03-2025

Чипировать зверя!

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Гость

09:54:47 20-03-2025

В Кош-Агаче их полно!

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