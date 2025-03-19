Спят и сливаются с дорогой. Шестерых верблюдов заметили на трассе в Алтайском крае

Водители предупреждают: сразу увидеть животных на дороге очень сложно

19 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае на трассе между селами Тюменцево и Ключи заметили шестерых спящих верблюдов. Об этом сообщает "В курсе 22".

"На трассе спят шесть верблюдов, сливаются с дорогой! Отогнать не получилось! Будьте осторожнее!" – предупреждают водителей очевидцы.

В комментариях пользователи задаются вопросом, как животные вообще появились на проезжей части. При этом 9 марта 2024 года гуляющих по трассе верблюдов застали практически на том же месте. Очевидцы запечатлели их в районе села Ключи Тюменцевского района.

Тогда пользователи написали, что верблюды обосновались здесь уже давно:

"Они давно тут живут. Местные. Но почему-то люди до сих пор удивляются", – сообщали в комментариях.

А некоторые даже поделились подробностями: