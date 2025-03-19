Спят и сливаются с дорогой. Шестерых верблюдов заметили на трассе в Алтайском крае
Водители предупреждают: сразу увидеть животных на дороге очень сложно
19 марта 2025, 10:50, ИА Амител
В Алтайском крае на трассе между селами Тюменцево и Ключи заметили шестерых спящих верблюдов. Об этом сообщает "В курсе 22".
"На трассе спят шесть верблюдов, сливаются с дорогой! Отогнать не получилось! Будьте осторожнее!" – предупреждают водителей очевидцы.
В комментариях пользователи задаются вопросом, как животные вообще появились на проезжей части. При этом 9 марта 2024 года гуляющих по трассе верблюдов застали практически на том же месте. Очевидцы запечатлели их в районе села Ключи Тюменцевского района.
Тогда пользователи написали, что верблюды обосновались здесь уже давно:
"Они давно тут живут. Местные. Но почему-то люди до сих пор удивляются", – сообщали в комментариях.
А некоторые даже поделились подробностями:
"Эти верблюды живут за Кулундой, в поселке Эстлань. Каждую зиму они уходят от дома на расстояния до 150 км, у них брачный период. В прошлом году (2023. – Прим. ред.) верблюды ходили в селе Родино", – писали под постом.
11:23:12 19-03-2025
Поскольку это прямая угроза безопасности дорожного движения, отловить и как безхозных отправить на мясо. Ну или Бастрыкину сообщить.
11:59:02 19-03-2025
Гость (11:23:12 19-03-2025) отловить и как безхозных отправить на мясо. вместе с хозяевами
12:14:45 19-03-2025
Как и в Горном, коровы по Чуйскому бродят, а пьяные ковбои в кустах спят. Но,виноваты будут водители.
12:52:10 19-03-2025
В детстве пробовал верблюжатину, вкус не помню. Купил бы десяток кил на пробу.
Звоните, если што.
20:08:37 19-03-2025
Чипировать зверя!
09:54:47 20-03-2025
В Кош-Агаче их полно!