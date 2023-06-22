Сразу несколько направлений аспирантуры АлтГУ лишились бюджетных мест

В этом году в АлтГУ на 37 бюджетных мест меньше, чем в прошлом

22 июня 2023, 08:25, Антон Дегтярев

Алтайский госуниверситет / Фото: amic.ru

Алтайский госуниверситет в 2023 году лишился бюджетных мест на программы аспирантуры сразу по нескольким специальностям. За счет государства в аспирантуре нельзя будет учиться на экономических специальностях, на журналистике и на филологии. Всего же по сравнению с 2022 годом число бюджетных мест в аспирантуре АлтГУ сократилось на 37. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе университета.

Всего в АлтГУ 2934 бюджетных места. Из них 2074 – это бакалавриат и специалитет, 792 – магистратура, а 68 – аспирантура. При этом в 2021 году в университете было 2533 бюджетных мест, а в 2022 году – 2929 мест. Увеличилось количество мест на программы бакалавриата и специалитета, а на магистратуру и аспирантуру – сократилось. Так, на программы аспирантуры в 2022 году было 105 мест, а в 2023 году их стало 68 мест. Но это все равно больше, чем в 2021-м, когда Минобрнауки выделило всего 70 мест.

Сильнее всего в этом году сократились места на химические (было девять, стало одно), биологические (было девять, стало одно), экономические (было девять, стало ноль), филологические (было 10, стало 0) направления, также на науки о земле (было девять, стало одно). По экологии в вузе осталось лишь одно бюджетное место, а по направлениям, связанным с математикой и программированием, пять.

Однако увеличилось количество мест в аспирантуре по юридическим наукам (добавилось два места), по философии (было 0 мест, стало три), педагогике (было четыре места, стало семь) и искусствоведению (было три места, стало шесть).

Сейчас больше всего мест в аспирантуре в Институте гуманитарных наук (35), в Институте истории и международных отношений (девять) и в Институте Цифровых технологий, электроники и физики (восемь).

Что касается бакалавриата, то там направлений без бюджетных мест сейчас нет вообще, отметили в пресс-службе АлтГУ. Но по нескольким направлениям в этом году произошло перераспределение между очной и заочной формами обучения.

Если говорить о платных местах, то их количество незначительно уменьшилось на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. А вот по аспирантуре количество платных мест осталось на том же уровне.