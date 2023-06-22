Сразу несколько направлений аспирантуры АлтГУ лишились бюджетных мест
В этом году в АлтГУ на 37 бюджетных мест меньше, чем в прошлом
22 июня 2023, 08:25, Антон Дегтярев
Алтайский госуниверситет в 2023 году лишился бюджетных мест на программы аспирантуры сразу по нескольким специальностям. За счет государства в аспирантуре нельзя будет учиться на экономических специальностях, на журналистике и на филологии. Всего же по сравнению с 2022 годом число бюджетных мест в аспирантуре АлтГУ сократилось на 37. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе университета.
Всего в АлтГУ 2934 бюджетных места. Из них 2074 – это бакалавриат и специалитет, 792 – магистратура, а 68 – аспирантура. При этом в 2021 году в университете было 2533 бюджетных мест, а в 2022 году – 2929 мест. Увеличилось количество мест на программы бакалавриата и специалитета, а на магистратуру и аспирантуру – сократилось. Так, на программы аспирантуры в 2022 году было 105 мест, а в 2023 году их стало 68 мест. Но это все равно больше, чем в 2021-м, когда Минобрнауки выделило всего 70 мест.
Сильнее всего в этом году сократились места на химические (было девять, стало одно), биологические (было девять, стало одно), экономические (было девять, стало ноль), филологические (было 10, стало 0) направления, также на науки о земле (было девять, стало одно). По экологии в вузе осталось лишь одно бюджетное место, а по направлениям, связанным с математикой и программированием, пять.
Однако увеличилось количество мест в аспирантуре по юридическим наукам (добавилось два места), по философии (было 0 мест, стало три), педагогике (было четыре места, стало семь) и искусствоведению (было три места, стало шесть).
Сейчас больше всего мест в аспирантуре в Институте гуманитарных наук (35), в Институте истории и международных отношений (девять) и в Институте Цифровых технологий, электроники и физики (восемь).
Что касается бакалавриата, то там направлений без бюджетных мест сейчас нет вообще, отметили в пресс-службе АлтГУ. Но по нескольким направлениям в этом году произошло перераспределение между очной и заочной формами обучения.
Если говорить о платных местах, то их количество незначительно уменьшилось на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. А вот по аспирантуре количество платных мест осталось на том же уровне.
09:45:39 22-06-2023
И мы говорим о том, что нам нужны молодые учёные ? И вообще, почему это из Алтайского края уезжает молодежь? Странно...
12:24:56 22-06-2023
Тэми (09:45:39 22-06-2023) И мы говорим о том, что нам нужны молодые учёные ? И вообще... Какие могут быть ученые в образовательных учреждениях? Смехота. Для этого есть НИИ, вот там пусть и куют науку.
10:27:56 22-06-2023
Юристы подминают под себя вуз по всем направлениям. Хотя авторитет университетеских юристов давно утерян, а сам факультет связывается уже не с качеством подготовки специалистов, а с грязными скандалами. Старые научные школы уничтожаются пачками - какая уж тут аспирантура, откуда ей взяться? По той же филологии, например - какая филология в этом вузе? Ошметки одни, и те больше ориентированы на обучение иностранных студентов русскому языку, а отнюдь не на классическую русскую филологию.Там и ученых-филологов-то не осталось давно - всех разогнали. Видимо, и с другими направлениями то же самое.
16:59:12 22-06-2023
А петухи из мин высшего образования кукарекали что бюджетных мест хватит на все и вся. И так везде провозглашают одно якобы с благом для народа а по факту тайно творят антинародные преступления. Четкий курс на уничтожение высшего образования и науки в России.