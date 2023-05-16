Полностью – никак. Влияние магнитных бурь можно лишь уменьшить. Вот несколько общих советов, как это сделать:

высыпайтесь и не перегружайте организм;

постарайтесь отказаться от жирной пищи;

пейте побольше воды.

А тем, у кого проблемы с сердцем, врачи дают отдельные рекомендации.