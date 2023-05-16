Сразу три магнитные бури накроют Землю в мае: могут ли они влиять на здоровье?
Магнитные бури могут быть разными по силе
16 мая 2023, 11:15, Анастасия Бичакова
До конца мая 2023 года Землю накроют три магнитные бури, говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.
Когда ожидаются магнитные бури, насколько сильными они будут и повлияют ли на самочувствие метеозависимых людей – читайте в материале amic.ru.
Когда нахлынут магнитные бури в мае 2023?
Насколько сильными будут эти магнитные бури?
Специалисты относят предстоящие магнитные бури к классу G1, то есть они будут слабыми.
Подробнее о классах магнитных бурь можно прочитать в материале amic.ru.
Опасны ли магнитные бури?
Нет, они не опасны.
Но магнитные бури класса G1 могут вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Могут ли магнитные бури влиять на самочувствие метеозависимых?
Как справиться с влиянием магнитных бурь?
Полностью – никак. Влияние магнитных бурь можно лишь уменьшить. Вот несколько общих советов, как это сделать:
- высыпайтесь и не перегружайте организм;
- постарайтесь отказаться от жирной пищи;
- пейте побольше воды.
А тем, у кого проблемы с сердцем, врачи дают отдельные рекомендации.
"Те, кто в зоне риска, могут обезопасить себя от плохого самочувствия самостоятельно. Для этого достаточно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению лечащего врача. При гипертонической болезни это препараты от повышенного давления, при проблемах с сердцем – средства от стенокардии или аритмии", – объяснил "Парламентской газете" доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, кардиолог Юрий Кремнев.
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