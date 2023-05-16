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Сразу три магнитные бури накроют Землю в мае: могут ли они влиять на здоровье?

Магнитные бури могут быть разными по силе

16 мая 2023, 11:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

До конца мая 2023 года Землю накроют три магнитные бури, говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.

Когда ожидаются магнитные бури, насколько сильными они будут и повлияют ли на самочувствие метеозависимых людей – читайте в материале amic.ru.

1

Когда нахлынут магнитные бури в мае 2023?

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, магнитные бури нахлынут на нашу планету 23, 25 и 26 мая 2023-го.
2

Насколько сильными будут эти магнитные бури?

Специалисты относят предстоящие магнитные бури к классу G1, то есть они будут слабыми.

Подробнее о классах магнитных бурь можно прочитать в материале amic.ru.

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Опасны ли магнитные бури?

Нет, они не опасны.

Но магнитные бури класса G1 могут вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

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Могут ли магнитные бури влиять на самочувствие метеозависимых?

Да, могут. Магнитные бури способны вызывать головные боли. Кроме того, из-за них могут обостряться аллергии и хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.
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Как справиться с влиянием магнитных бурь?

Полностью – никак. Влияние магнитных бурь можно лишь уменьшить. Вот несколько общих советов, как это сделать:

  • высыпайтесь и не перегружайте организм;
  • постарайтесь отказаться от жирной пищи;
  • пейте побольше воды.

А тем, у кого проблемы с сердцем, врачи дают отдельные рекомендации.

"Те, кто в зоне риска, могут обезопасить себя от плохого самочувствия самостоятельно. Для этого достаточно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению лечащего врача. При гипертонической болезни это препараты от повышенного давления, при проблемах с сердцем – средства от стенокардии или аритмии", – объяснил "Парламентской газете" доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, кардиолог Юрий Кремнев.

Фото: unsplash.com

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