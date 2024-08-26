Средняя зарплата врачей в Алтайском крае выросла до 85 тысяч рублей
Меньше 100 тысяч рублей врачи получают в 48 регионах страны
26 августа 2024, 10:40, ИА Амител
В январе – июне 2024 года средние зарплаты врачей в Алтайском крае выросли до 85 тыс. рублей, а в Республике Алтай – от 85 до 100 тыс. рублей, при этом общий показатель по России – 121 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
"Меньше 100 тысяч рублей врачи получали в 48 регионах – например, в Хакасии они зарабатывали в среднем 98 тысяч рублей, а в Ингушетии – почти 58 тысяч рублей", – пишет издание со ссылкой на данные Росстата.
Почти в половине регионов России средние зарплаты врачей в январе – июне текущего года превысили 100 тысяч рублей.
Более 200 тыс. рублей врачи получали в семи регионах России. Самые большие средние зарплаты были на Чукотке (292 тыс. рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (284 тысячи). От 200 до 250 тыс. рублей зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке.
"Средний медицинский персонал получал 61 тыс. рублей в среднем по стране, а младший медперсонал – 52 тыс. рублей", – указали в Росстате.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года средняя зарплата врача в Алтайском крае "перевалила" за 70 тыс. рублей, а совокупный доход вплотную приблизился к 100 тыс. рублей.
10:42:43 26-08-2024
и спирт бесплатный.
мечта а не работа.
10:49:13 26-08-2024
Младший медперсонал получает не больше 30тыс.
16:57:13 26-08-2024
Сергей (10:49:13 26-08-2024) Младший медперсонал получает не больше 30тыс.... Не надо делать выводы по бумажкам и отчетам,не надо писать про какую-то мифическую среднюю зарплату. Не надо считать зарплату на 3 ставки с различными ночными дежурствами.
Вспомните недавний эксперимент, где депутат АКЗС Александр Волобуев устроился в барнаульскую школу № 10 учителем.
Алтайский депутат заработал 33 000 рублей за 2 месяца работы в школе. И это с надомниками))) В этом году на АМИКЕ писали!!! Пусть другой депутат устроится-будет примерно то же самое! Такой же эксперимент можно провести с врачами.
17:43:11 26-08-2024
Гость (16:57:13 26-08-2024) Не надо делать выводы по бумажкам и отчетам,не надо писать п... семья знакомых врачей имеет элитку квартиру 4 машины на семью, дачу с квадроциклом, каждые 6 мес заграницей и дети в частной школе. И их коллеги так же. и постоянно у них операции, приемы, консультации.... куча работы. Хороший врач дороже золота. и не пишите уже тут тут про санитарок этих, саботажницы, матершинницы и всячески гадят в больницах. эти - не врачи.
17:38:32 26-08-2024
Сергей (10:49:13 26-08-2024) Младший медперсонал получает не больше 30тыс.... и что, нормальная зп для санитарки!
10:51:21 26-08-2024
Это на две ставки и шестью суточными дежурствами?
11:22:17 26-08-2024
Гость (10:51:21 26-08-2024) Это на две ставки и шестью суточными дежурствами? ... С восьмью. Все равно не выйдет.
10:54:19 26-08-2024
(30 + 140) / 2 = 85
10:56:22 26-08-2024
Кто-то всерёз думает, что рвачи, получая больше, лечить будут лучше? Смешно! Они лишь вчёрную брать будут больше, а пациентов превращать в своих постоянных клиентов, лишь временно снимая симптомы, пока у клиента ещё есть деньги.
11:05:26 26-08-2024
гость (10:56:22 26-08-2024) Кто-то всерёз думает, что рвачи, получая больше, лечить буду... Подорожник лечет все болезни. Так что не платите. Срывайте листик и прикладывайте к больному месту. И не забывайте приговаривать - "У собаки заболи, у лисицы заболи, а у меня красавчика быстрей пройди"
12:53:29 26-08-2024
Гость (11:05:26 26-08-2024) Подорожник лечет все болезни. Так что не платите. Срывайте л... не палите - а то сделают по рецепту
19:14:58 26-08-2024
Гость (11:05:26 26-08-2024) Подорожник лечет все болезни. Так что не платите. Срывайте л... а Голиковой заболи, у Пескова заболи, у Набиуллиной заболи а у меня не заболи.
11:09:23 26-08-2024
гость (10:56:22 26-08-2024) Кто-то всерёз думает, что рвачи, получая больше, лечить буду...
Ну так лечитесь бесплатной медициной, в чем проблема? 🤣
16:02:31 26-08-2024
Гость (11:09:23 26-08-2024) Ну так лечитесь бесплатной медициной, в чем проблема? 🤣... Большинство населения так и делает. А потом в госуслугах находят сведения, что проходили диспансеризации каждый год. Заочно, В течение 15 лет. Причем платно! Правда, оплачивало государство.
17:44:18 26-08-2024
гость (10:56:22 26-08-2024) Кто-то всерёз думает, что рвачи, получая больше, лечить буду... бессовестный вы негодяй. ну ок, пусть вам и членам вашей семьи попадаются именно такие "рвачи" как вы бессовестно тут пишете, аминь
11:03:03 26-08-2024
Если тридцать врач с высшей категорией получает, то хорошо. Вот ведь врут. А врет тот кто гораздо больше заявленной суммы получает
11:08:36 26-08-2024
Как то квадратик края светленько выглядит на общем фоне
11:11:50 26-08-2024
А Попов то в курсе что у врачей такая зп?
15:45:55 26-08-2024
Гость (11:11:50 26-08-2024) А Попов то в курсе что у врачей такая зп?... Он и нарисовал
11:13:33 26-08-2024
Куда не посмотри - сказка, а не зарплата.
Водители автобусов от 100 тысяч, врачи от 85. Учителя вообще шикуют.
Везде успехи и продвижения.
А все остальные страны нам завидуют
11:15:05 26-08-2024
Напишите медианную зарплату в сфере гос медицины и вот тогда посмотрим
11:37:42 26-08-2024
Самое умное - это читать научно-популярную литературу по медицине и научиться самому лечить себя. Тогда не придётся проводить часы в заразных очередях, постоянно перекрёстно инфицируясь и тратя тысячи ежемесячно на лекарства, которые лишь временно снимают симтомы. Другой вопрос, что на это способны лишь очень немногоие. Удел абсолютного большинства один - умирать раньше времени, оплачивая это своими же деньгами.
12:58:22 26-08-2024
гость (11:37:42 26-08-2024) Самое умное - это читать научно-популярную литературу по мед... Согласен с вами, вырежьте себе сами хотя бы аппендицит, скальпель в помощь))
13:35:52 26-08-2024
ВВП (12:58:22 26-08-2024) Согласен с вами, вырежьте себе сами хотя бы аппендицит, скал... запросто!
13:43:13 26-08-2024
ВВП (12:58:22 26-08-2024) Согласен с вами, вырежьте себе сами хотя бы аппендицит, скал... С аппендицитом всё очень просто - не будет у вас кишечник кишеть глистами, не придётся вам никогда вырезать аппендицит. Об этом во множестве книг про паразитозы написано, как и простыми естественными методами избавиться от паразитов, которые способны даже привести к раку и заживо поедать мозг.
14:02:06 26-08-2024
Гость (13:43:13 26-08-2024) С аппендицитом всё очень просто - не будет у вас кишечник ки... Я так понимаю, открытый перелом бедра или еще какую подобную травму вы тоже легко залечите себе сами? А гнойных ран у вас не бывает, потому что питаетесь правильно и у вас нет глистов?
14:34:00 26-08-2024
Гость (14:02:06 26-08-2024) Я так понимаю, открытый перелом бедра или еще какую подобную... Этот человек от простатита излечился огурцом в пупырышках. И он его не ел.
14:45:30 26-08-2024
Гость (14:34:00 26-08-2024) Этот человек от простатита излечился огурцом в пупырышках. И... Тут как раз тот случай, когда без официальной медицины уже не обойтись. Вам с вашими маниакально-параноидальными измышлениями лучше поскорей обратиться к психиатру и всё честно рассказать. Через несколько месяцев лечения электрошоками в психушке ваши галлюцинации будут излечены.
15:05:55 26-08-2024
Гость (14:45:30 26-08-2024) Тут как раз тот случай, когда без официальной медицины уже н... Размеры огурца напишите. Длину и диаметр. И количество пупырышек. У вас есть шанс спасти множество людей.
14:39:56 26-08-2024
Гость (14:02:06 26-08-2024) Я так понимаю, открытый перелом бедра или еще какую подобную... При правильном питании вы элементарно избежите остеопороза (патологической хрупкости костей) и у вас не будет тумана в голове, а ясное сознание убережёт вас от неосторожных падений во время гололёда.
По теме полным-полно книг докторов медицины (учёная степень на Западе).
15:09:12 26-08-2024
Гость (14:39:56 26-08-2024) При правильном питании вы элементарно избежите остеопороза (... Учёная степень на Западе продаётся и покупается за наличные и по перечислению официально. Один вот тут уговаривал всех аскорбинку до 9 грамм в день употреблять... тоже, блин, "доктор".
15:10:50 26-08-2024
Гость (14:39:56 26-08-2024) При правильном питании вы элементарно избежите остеопороза (... Угу, а от автомобильной аварии спасет оберег, как и от любой другой случайности - аварии поезда, трамвая, падения кирпича сверху или наезда неадекватного самокатчика. Ведь в жизни совершенно точно не бывает ситуаций, когда не поможет правильное питание и отсутствие тумана в голове, инфа сотка.
15:50:37 26-08-2024
Гость (14:39:56 26-08-2024) При правильном питании вы элементарно избежите остеопороза (... Даю про британских учёных много пишут.
15:48:08 26-08-2024
Гость (14:02:06 26-08-2024) Я так понимаю, открытый перелом бедра или еще какую подобную... Трепанацию ему на затылке предложите. А жена его 5 раз в ванне рожать будет? Или у бабки в бане?
14:54:59 26-08-2024
Гость (13:43:13 26-08-2024) С аппендицитом всё очень просто - не будет у вас кишечник ки... А с Вашим мозгом уже можно попрощаться? Добрались-таки? Не Вы ли в 3й поликлинике работаете?
15:06:11 26-08-2024
Гость (14:54:59 26-08-2024) А с Вашим мозгом уже можно попрощаться? Добрались-таки? Не В... Ну кто же вам мешает наслаждаться вашим "интеллектом" в бесконечных очередях к рвачам среди подобных же вам кашляющих, рыгающих и воняющих "интеллектуалов". Просто удивительно, как больные идиоты не желают ничего менять в своей короткой жалкой жизни.
16:04:36 26-08-2024
ВВП (12:58:22 26-08-2024) Согласен с вами, вырежьте себе сами хотя бы аппендицит, скал... Так и врач сам себе может попробовать вырезать, не вопрос, так?
15:49:19 26-08-2024
гость (11:37:42 26-08-2024) Самое умное - это читать научно-популярную литературу по мед... Это ту литературу, которой интернет с такими же советчиками забит?
12:52:32 26-08-2024
Получается хорошо у нас врачи получают, наверное дефицита врачей сейчас нет, записаться к ним наверное легко
13:17:58 26-08-2024
Про учительскую зарплату тоже много пишут. Все только смеются. Ну нет 50 тыс. у учителей на одну ставку! Нет!!! Вот и приходится учителям проходить за месяц переподготовку и вести совершенно другие предметы. "За 60 и более"пенсионеров уговаривают выйти на работу. Посмотрите на ситуацию в селах края(((
Была бы такая зарплата, как пишут, в школы бы очередь из преподавателей стояла.
15:53:32 26-08-2024
Гость (13:17:58 26-08-2024) Про учительскую зарплату тоже много пишут. Все только смеютс... А кто вам про ставку у врачей пишет?
17:46:55 26-08-2024
Гость (13:17:58 26-08-2024) Про учительскую зарплату тоже много пишут. Все только смеютс... есть, у нас 200 учителей в школе и у каждого 80 000 (Барнаул)
13:37:06 26-08-2024
Почему-то все так скептически настроены. Ну, я вот не удивляюсь, такая и есть зарплата у врачей. У меня дочь в прошлом году закончила медицинский. Уехала работать в поселок, 200 км от Барнаула. Работает в поликлинике терапевтом первый год, никакой высшей категории у нее нет. Получает зарплату 95 тыс. рублей.
13:59:19 26-08-2024
Марина (13:37:06 26-08-2024) Почему-то все так скептически настроены. Ну, я вот не удивля... 1 Ну да, а те, кто работает давно, надбавок не получают - так ведь?) И это ненормально. 2 Жилье ей тоже дали? Или надо снимать, а это уже затраты? А отопление какое? Если дрова-уголь, то это тоже деньги и отдельный труд. 3 Как правило, цены на продукты в деревнях выше, ибо доставка и все такое прочее. 4 Съездить в город - опять деньги. Так что на итого разница в зп будет нивелирована дополнительными тратами, скорее всего. Если это не так - отлично.
14:25:24 26-08-2024
Гость (13:59:19 26-08-2024) 1 Ну да, а те, кто работает давно, надбавок не получают - та... "Жилье ей тоже дали? Или надо снимать, а это уже затраты?" а в городе вы на жилье не тратитесь? в остановке живете?
"А отопление какое? Если дрова-уголь, то это тоже деньги и отдельный труд" - а в городе не нужно коммуналку оплачивать?
"Как правило, цены на продукты в деревнях выше" - ошибаетесь во всех деревнях те же сетевые магазины, что и в городе. И ценник такой же как и в городе.
"Съездить в город - опять деньги" - 200 км от Барнаула. Это значит, что "съездить в город " стоит максимум 1000 р в оба конца. А если учесть, что барнаул - не единственный город в крае, то и того дешевле.
14:50:56 26-08-2024
Гость (14:25:24 26-08-2024) "Жилье ей тоже дали? Или надо снимать, а это уже затраты?" а... Охохо... В городе у человека может быть свое жилье, и платит он только коммуналку. Если разница в зп при работе в другом городе, скажем, будет съедаться арендой квартиры - то смысл? Так же и тут. Если вам кажется, что топить угольком и дровами равносильно центральному отоплению по трудозатратам - то это не так) Даже если по деньгам выйдет так же или дешевле. Насчет цен - нет, не ошибаюсь. Только что с Шира (Хакасия). Даже если есть сети - цены могут быть выше. По крайней мере, когда-то цены в Марии-Ра в Белокурихе и в Барнауле отличались. 1000 рублей за один раз - это для вас не деньги?.. А если таких раз будет несколько в месяц? Ну и плюс любая поездка - это не только расходы на билет. Нет, вы, конечно, можете считать, что доп. расходах при таком раскладе нет, но...
15:22:34 26-08-2024
Гость (14:50:56 26-08-2024) Охохо... В городе у человека может быть свое жилье, и платит... 1. В городе у человека может быть свое жилье - может. Много вы знаете вчерашних студентов , имеющих свое жилье?
2. Я вас разве агитирую ехать в другой город? Вы вполне можете сидеть в Барнауле с з/п в 28 тыс. и Пятую точку с дивана не поднять
16:32:05 26-08-2024
Гость (15:48:08 26-08-2024) Трепанацию ему на затылке предложите. А жена его 5 раз в ван... Ну так жену не жалко, не смогла - самадуравиновата, несите новую. Лучше пусть зубы себе сам лечит. Ибо стоматолог - это не скрепно и вообще не по фэншую.
16:38:36 26-08-2024
Гость (15:22:34 26-08-2024) 1. В городе у человека может быть свое жилье - может. Много ... Отличное решение - отвечать выборочно и на итого перейти на личности) Отдельно доставляет ваша осведомленность о месте моей работы и зп.
14:58:42 26-08-2024
Гость (14:25:24 26-08-2024) "Жилье ей тоже дали? Или надо снимать, а это уже затраты?" а... Вы сильно заблуждаетесь, думая, что в сетевых магазинах цены одинаковые. Но самогон, молоко и картоха точно не из магазина, а значит- экономия.
15:35:06 26-08-2024
Гость (14:58:42 26-08-2024) Вы сильно заблуждаетесь, думая, что в сетевых магазинах цены... То есть врачу предлагается завести корову и заниматься посадкой "картохи"? Землю под посадку она будет сама копать, посадочный возьмется из воздуха, равно как и место для хранения "картохи" зимой? Не говоря уже о том, что ту картошку надо посадить, полоть, обрабатывать от колорадского жука, окучивать и выкопать-вывезти. А ежели добавить к картохе коровку, то лечить врачу точно будет некогда) Не, можно, конечно, самогоном приторговывать, но, боюсь, ее не для того туда отправили...
15:56:37 26-08-2024
Марина (13:37:06 26-08-2024) Почему-то все так скептически настроены. Ну, я вот не удивля... При окладе в 8000 руб? Да, в маленьких населённых пунктах есть доплаты ССВ 35-50 тр. Но 90?...
И это не скепсис, а знание проблемы изнутри.
18:52:02 26-08-2024
Марина (13:37:06 26-08-2024) Почему-то все так скептически настроены. Ну, я вот не удивля... когда вашей дочери перестанут доплачивать 50 тыс.рублей, как молодому специалисту тогда узнаете зарплату врачей.
13:46:43 26-08-2024
Какая циничная ложь. Бегущую строку почитайте на "Горке" со стороны Комсомольского проспекта-какие з/п предлагаются. Или сайт , пожалуйста- http://bgb1.ru/o-klinike/obshchaya-informaciya/vakansii. И это мед. учреждение, куда люди попадают в критическом состоянии.
14:03:55 26-08-2024
Сайт с вакансиями:
Врач-терапевт
40 000 – 45 000 ₽ до вычета налогов
Министерство здравоохранения Алтайского края
Барнаул
15:58:34 26-08-2024
Пойду санитаркам нашим расскажу, что у них зарплата больше 50 тыр рублей. Пусть порадуются.
17:40:04 26-08-2024
Мимопроходящий (15:58:34 26-08-2024) Пойду санитаркам нашим расскажу, что у них зарплата больше 5... Саботажница? подстрекательница. В каком Медучреждении гадите? И кто вам сказал что санитарки это врачи-то?
22:40:52 26-08-2024
Гость (17:40:04 26-08-2024) Саботажница? подстрекательница. В каком Медучреждении гадите... - "младший медперсонал – 52 тыс. рублей", – указали в Росстате."