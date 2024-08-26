Средняя зарплата врачей в Алтайском крае выросла до 85 тысяч рублей

Меньше 100 тысяч рублей врачи получают в 48 регионах страны

26 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В январе – июне 2024 года средние зарплаты врачей в Алтайском крае выросли до 85 тыс. рублей, а в Республике Алтай – от 85 до 100 тыс. рублей, при этом общий показатель по России – 121 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

"Меньше 100 тысяч рублей врачи получали в 48 регионах – например, в Хакасии они зарабатывали в среднем 98 тысяч рублей, а в Ингушетии – почти 58 тысяч рублей", – пишет издание со ссылкой на данные Росстата.

Почти в половине регионов России средние зарплаты врачей в январе – июне текущего года превысили 100 тысяч рублей.

Более 200 тыс. рублей врачи получали в семи регионах России. Самые большие средние зарплаты были на Чукотке (292 тыс. рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (284 тысячи). От 200 до 250 тыс. рублей зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке.

"Средний медицинский персонал получал 61 тыс. рублей в среднем по стране, а младший медперсонал – 52 тыс. рублей", – указали в Росстате.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года средняя зарплата врача в Алтайском крае "перевалила" за 70 тыс. рублей, а совокупный доход вплотную приблизился к 100 тыс. рублей.