Срезали стояки. Жильцы многоэтажки в Южном боятся уйти в зиму без отопления
В подрядной организации заявили, что завершить капремонт в срок не получится
20 октября 2023, 08:31, ИА Амител
Жильцы первого подъезда четырехэтажного дома на улице Чайковского, 4, в барнаульском поселке Южном пожаловались на вырезанные стояки в квартирах, пишет "Толк".
Горожане рассказали, что добивались капремонта в суде, который встал на их сторону еще в 2014 году. Но решение вплоть до недавнего времени игнорировалось.
Этой осенью по квартирам первого подъезда прошлись рабочие и частично срезали стояки. В итоге люди до сих пор мерзнут и опасаются, что так и уйдут в зиму без тепла, так как начатое никто не доделывает.
Жильцы обратились в прокуратуру, после чего директора подрядной организации "Торг ТрансГрупп" Александра Морина вызвали в прокуратуру Центрального района Барнаула "для объявления предостережения о недопущении нарушения требований федерального законодательства", а исполнение контракта поставили на контроль.
Издание отмечает, что в паспорте объекта начало капремонта датируется 28 ноября 2022 года, но, как рассказал прораб подрядчика Андрей Симененко, фактически работы начались только этой весной, причем из-за нехватки кадров в срок их завершить не получится. "Мало кто соглашается работать на вторичном жилье. Тут сплошные нервы", – пояснил он. Также добавил, что стояки отопления предстоит заменить по всему дому, но пока дальше первого подъезда продвинуться не удалось.
В обслуживающей дом управляющей компании "Южком-Сервис" предложили адресовать вопросы в городской комитет ЖКХ, поскольку именно он заказчик капремонта. Там оперативный комментарий изданию не предоставили.
09:50:01 20-10-2023
Зима на носу, а у людей нет отопления в квартирах, уму не постижимо.
10:11:06 20-10-2023
Зато экономия то какая будет!
10:19:20 20-10-2023
Жесть, неужели так бывает... А куда раньше прокуратура смотрела?
17:49:49 20-10-2023
Гость (10:19:20 20-10-2023) Жесть, неужели так бывает... А куда раньше прокуратура смотр... Туда же, куда всегда - в свой карман. Их девиз- получать зарплату не хилую и ничего не делать.
11:00:27 20-10-2023
"Срезали стояки"- как вульгарно и по-феминистски это звучит...
11:59:38 20-10-2023
Гость (11:00:27 20-10-2023) "Срезали стояки"- как вульгарно и по-феминистски это звучит.... "Дернули батареи" - звучит по антифеменистки?
17:46:34 20-10-2023
С такими подрядчиками и чиновниками надо поступать как в фильме "Малавита". Эффект будет 100%.