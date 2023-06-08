Срок отключения горячей воды летом предложили сократить в несколько раз

Депутат ГД уверен, что технологии позволяют за три дня провести ремонт и профилактику

08 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину письмо с предложением уменьшить срок отключения горячей воды летом до трёх дней, сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что горячую воду в Москве и других городах России отключают на 10 дней. При этом, убежден он, современные технологии позволяют за три дня провести ремонт и профилактику.

"Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня", – заявил Чернышов.

По его мнению, начать такую практику должна Москва, поскольку это "богатый город с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры". А далее опыт необходимо распространить на все города.

Напомним, в Барнауле в 2023 году горячую воду впервые отключают на срок менее двух недель.