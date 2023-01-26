Рабочие продолжают проверять на прочность грунт у моста на Новом рынке

При сохранении благоприятной погоды планируется завершить работы по укреплению в начале февраля

26 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Мост"

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев провёл выездное совещание по реконструкции моста на проспекте Ленина. Ход работ он обсудил вместе с представителями ООО "ДСУ-4" и членами профильного комитета.

"Как сообщил подрядчик, в настоящее время параллельно ведутся работы на обоих путепроводах. Завершены испытания прочности грунта на первом участке первой опоры большого путепровода. Испытание прошло успешно, показатели соответствуют норме. В настоящее время ведётся подготовка к аналогичным испытаниям на втором участке", – рассказали в телеграм-канале "Мост".

Рабочие в две смены занимаются укреплением грунта. Если погода будет благоприятной, завершить эти работы планируют в начале февраля.