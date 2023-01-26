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Рабочие продолжают проверять на прочность грунт у моста на Новом рынке

При сохранении благоприятной погоды планируется завершить работы по укреплению в начале февраля

26 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Мост"

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев провёл выездное совещание по реконструкции моста на проспекте Ленина. Ход работ он обсудил вместе с представителями ООО "ДСУ-4" и членами профильного комитета.

"Как сообщил подрядчик, в настоящее время параллельно ведутся работы на обоих путепроводах. Завершены испытания прочности грунта на первом участке первой опоры большого путепровода. Испытание прошло успешно, показатели соответствуют норме. В настоящее время ведётся подготовка к аналогичным испытаниям на втором участке", – рассказали в телеграм-канале "Мост".

Рабочие в две смены занимаются укреплением грунта. Если погода будет благоприятной, завершить эти работы планируют в начале февраля. 

 

Комментарии 15

  • шел третий год, Рабочие продолжают проверять на прочность грунт у моста на Новом рынке
    26 января, Гость   Ответить
  • Только ни на одной фотографии не видно рабочих. Где они?
    26 января, Гость   Ответить
  • а что значит: "рабочие проверяют прочность грунта"? Судя по скорости работ, они там топчутся просто ногами туда-сюда...
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, Они там Крымский мост строят!
    26 января, Гость   Ответить
  • "Только ни на одной фотографии не видно рабочих. Где они?" Смотрите веб-камеру Катунь24 (поклон им до земли, реально хорошее дело сделали). Иногда увидите. Однажды я насчитал сразу 6 человек! Но обычно 0-1-2-3.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вот прямо сейчас смотрел веб-камеру. Стоит 3 единицы техники, две из них с работающими проблесковыми маячками. Именно стоят. 5 минут смотрел, никакого движения. И вышел 1 человек, от снега немного очищал что-то рукой. И тишина...
    26 января, Гость   Ответить
  • А кстати, где выделенная бригада по уборке пешего пути но Нового рынка до Дома быта? Часто по много дней снежную кашу люди месят через стоянку Дома Быта. Там практически не убирают.
    26 января, Гость   Ответить
  • с работающими проблесковыми маячками. Они там с 9 часов стоят!!!
    26 января, Гость   Ответить
  • +1
    26 января, Гость   Ответить
  • Всё,распугали рабочих- разбежались. Несколько, как тени,двигаются...
    26 января, Гость   Ответить
  • Новый депутат третий месяц продолжает проверять как пишет его авторучка и насколько удобное кресло
    26 января, Гость   Ответить
  • "Всё,распугали рабочих- разбежались." - не убежали, гляньте, вот 4 человека стоят, курят. Ой, обсуждают инновационные технологии мостростроительства.
    26 января, Гость   Ответить
  • Ау, мужи города, возведение моста это у вас стратегическая задача или "и тай сойдет"?. Работаю рядом, хожу через мост часто, в камеру смотрю часто - ну не дело делать такими никакими темпами!
    26 января, Гость   Ответить
  • Что вы хотите? Доверили проверку работ Шеломенцеву. Кто знаком с манерой работы этого деятеля - оценит юмор...
    26 января, Гость   Ответить
  • В советское время такая картинка называлась "будни долгостроя"
    26 января, Гость   Ответить
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