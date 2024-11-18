Маск: Россия ответит аналогично на снятие запрета на удары вглубь страны
Он назвал это проблемой
18 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о том, что президент США Джо Байден снял запрет для Украины на удары внутрь России дальнобойными ракетами ATACMS. На своей странице в заблокированной и запрещенной в России соцсети X он не исключил ответа со стороны Москвы.
"Проблема в том, что Россия ответит аналогично", – предупредил Маск. При этом миллиардер не уточнил, каким образом.
Ранее The New York Times написала, что Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет. Источники издания утверждают, что решение приняли на фоне данных о том, что Россия задействовала в Курской области войска КНДР.
07:42:30 18-11-2024
Если верить обещаниям президента, то мы на пороге 3 мировой, уже официально
10:52:01 18-11-2024
ВВП (07:42:30 18-11-2024) Если верить обещаниям президента, то мы на пороге 3 мировой,...
Если верить официальным словам президента, то у нас даже нет настоящего военного положения
08:08:13 18-11-2024
К нам в АК пока еще не прилетят.
08:31:14 18-11-2024
Гость (08:08:13 18-11-2024) К нам в АК пока еще не прилетят.... Страшно? 😳😱
08:35:20 18-11-2024
Правильно Путин сказал, нам такими заголовками пытаются подменить суть. Речь идет не о снятии запрета наносить удары вглубь, они и так наносят их дронами и диверсиями, речь идет именно о нанесении высокоточным оружием, окторым хохлы не могут управлять и наводить, а может только сша и блок нато, и это так называемое "снятие запрата" ни что иное как на самом деле РАЗРЕШЕНИЕ на вступление в ПРЯМОЙ конфликт сша и нато с Россией. А это значит и Россия получит право на многие цели за пределами обосравшейся 404 страны.
09:07:19 18-11-2024
Гость (08:35:20 18-11-2024) Правильно Путин сказал, нам такими заголовками пытаются подм... Так она и в пределах вашей нелюбимой страны не особо активно наносит удары. (Центры принятия решени преславутые , военные аэродромы , железнодорожные узлы и мосты и т.д. и т.п) всё это там до сих пор есть и спокойно функционирует хотя уже два года обещают
08:51:43 18-11-2024
А это значит и Россия получит право на многие цели за пределами ---Вот и посмотрим на действия. Если всё серьёзно то будет примерно:
По уточненной ядерной доктрине, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного признается прямой агрессией против РФ с правом применения нами ядерного оружия.
На основании этого, в случае чего сразу будет оперативная директива Генштаба и Верховного главнокомандующего на следующие мероприятия: ВМФ – на выход подводных лодок стратегического назначения в район боевого предназначения. ВКС – на рассредоточение дальней авиации по боевым аэродромам. 12-му Главному управления Министерства обороны России – о поставке спецбоеприпасов и их установке. РВСН – о выходе в позиционные районы пуска ракет (есть мобильная и стационарная часть, мобильная выходит).
10:05:00 18-11-2024
ВВП (08:51:43 18-11-2024) А это значит и Россия получит право на многие цели за предел... Чё куришь?
08:53:42 18-11-2024
Сейчас пара подводных лодок в Ла Манше всплывет и передумают.))
10:12:41 18-11-2024
Уходящий Джо, гадит Трампу.
13:21:31 18-11-2024
ППШариков (10:12:41 18-11-2024) Уходящий Джо, гадит Трампу.... Не гадит,это общая политика.
14:20:07 18-11-2024
Гость (13:21:31 18-11-2024) Не гадит,это общая политика.... Гадить, это их общая политика.
10:46:48 18-11-2024
Я тут карты Генштаба видел, сверхсекретные... Там Америки нет! (с) Даун Хаус
11:29:21 18-11-2024
больной человек ставит мир на порог вечности(байден), сам пожил-другим не надо?
13:22:40 18-11-2024
Гость (11:29:21 18-11-2024) больной человек ставит мир на порог вечности(байден), сам по... Больной человек совсем другую фамилию имеет,из 5 букв
14:54:15 18-11-2024
не ссыте. Одно дело сидеть в теплом евродворце и нажимать на кнопочки отдавая кому то приказы воевать и совсем другое если во дворец прилетает фаб 1500. А чутка не попадут - эйфелева башня рухнет
Думаю европейцев - хранцузов и англичан со всяким немцем это сильно отрезвит - примерно как лопата по морде
Зачем ядерное оружие то? Фабов и солнцепеков хватит вполне