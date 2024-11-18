Маск: Россия ответит аналогично на снятие запрета на удары вглубь страны

Он назвал это проблемой

18 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о том, что президент США Джо Байден снял запрет для Украины на удары внутрь России дальнобойными ракетами ATACMS. На своей странице в заблокированной и запрещенной в России соцсети X он не исключил ответа со стороны Москвы.

"Проблема в том, что Россия ответит аналогично", – предупредил Маск. При этом миллиардер не уточнил, каким образом.

Ранее The New York Times написала, что Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет. Источники издания утверждают, что решение приняли на фоне данных о том, что Россия задействовала в Курской области войска КНДР.