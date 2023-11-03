В Киеве признали скорый крах без поддержки Запада

Ранее поражение Украины допускали и в США

03 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украину ждет скорый крах в случае прекращения поддержки странами Запада, заявил представитель Минобороны страны Геннадий Коваленко во время встречи с американскими гостями в Киеве.

"Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто", – цитирует Коваленко The Washington Post.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что дела США вокруг Украины идут плохо, потому что американские СМИ больше не освещают этот конфликт. "Они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", – отмечал политик.

Кроме того, на днях глава Пентагона Ллойд Остин допустил победу России над Украиной в том случае, если Запад перестанет ее поддерживать.

Россия неоднократно выступала с критикой западной помощи Украине, в том числе заявляя, что это не повлияет на ход событий, а цели спецоперации будут достигнуты.