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США ударили по ядерным объектам Ирана

Трамп назвал атаку "очень успешной"

22 июня 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана.

"Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", – написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб". По его словам, все самолеты ВВС США после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана. По итогам операции глава Белого дома выступит с обращением к нации.

При этом Трамп отметил, что только американская армия могла провести подобную операцию, и призвал Иран заключить мир.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

США Политика Израиль Дональд Трамп Иран

Комментарии 15

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ВВП

09:14:35 22-06-2025

Война во имя мира, мир сходит с ума

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Гость

09:15:48 22-06-2025

Мировой жандарм в действии.

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Гость

09:33:26 22-06-2025

Стомиллионную страну нагнули за считанные дни. И "красных линий" не чертили.

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Гость

09:51:38 22-06-2025

SMO - Special Military Operation.
Перевод - Специальная Военная Операция.
Посмотрим теперь - какая из них будет успешней.

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Гость

10:16:33 22-06-2025

Не знаю что писать, страшновато.

Скажите таки Путин за кого (Израиль или Иран) ?

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Гость

12:35:13 22-06-2025

Гость (10:16:33 22-06-2025) Не знаю что писать, страшновато.Скажите таки Путин ... Израиль поставлял ПВО окраине. Может, не только ПВО. Иран поддерживает Россию. За кого может быть Путин?

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Sic semper tyrannis

13:03:51 22-06-2025

Гость (12:35:13 22-06-2025) Израиль поставлял ПВО окраине. Может, не только ПВО. Иран по...
Сербия тоже поставляла оружие Украине. И чё?

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Игорь

15:00:31 22-06-2025

Sic semper tyrannis (13:03:51 22-06-2025) Сербия тоже поставляла оружие Украине. И чё? ... Да весь мир поставлял, если так посчитать.

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Гость

17:21:03 22-06-2025

Гость (10:16:33 22-06-2025) Не знаю что писать, страшновато.Скажите таки Путин ... Путин за Россию.

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Гость

09:29:21 23-06-2025

Гость (17:21:03 22-06-2025) Путин за Россию.... тоже люблю постиронию...

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dok_СФ

10:43:03 22-06-2025

"Главный" сказал - сделал, принудил к "миру".. В итоге, это "государство" сотрут (конечно, не завтра).

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Гость

11:31:53 22-06-2025

dok_СФ (10:43:03 22-06-2025) "Главный" сказал - сделал, принудил к "миру".. В итоге, это ... С Персами кто только не воевал. Государство древнее, до сих пор живо здорово. Японию жёстко когда-то нагнули, всё у них хорошо, кроме того, что гордые самураи - стали прихвостнями.
И, совпадение или нет. Помните песню "22 июня, ровно в 4 часа"? Ну кто знает, те поймут.

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Гость

11:24:10 22-06-2025

Достаточно просто отправить Биби на пенсию

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Гость

12:47:06 22-06-2025

Гость (11:24:10 22-06-2025) Достаточно просто отправить Биби на пенсию... Да он затеял движ, чтобы не отправили. Видит, что зеленарик благодаря войне сидит в кресле, Биби тоже так хочет. Тем более, что был уверен в прямом включении США в конфликт.

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Гость

13:19:23 22-06-2025

Самое главно не поняли что война

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