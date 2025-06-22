США ударили по ядерным объектам Ирана

Трамп назвал атаку "очень успешной"

22 июня 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана.

"Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", – написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб". По его словам, все самолеты ВВС США после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана. По итогам операции глава Белого дома выступит с обращением к нации.

При этом Трамп отметил, что только американская армия могла провести подобную операцию, и призвал Иран заключить мир.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.