США ударили по ядерным объектам Ирана
Трамп назвал атаку "очень успешной"
22 июня 2025, 08:35, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана.
"Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", – написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер рассказал, что на ядерный объект Фордо в Иране был сброшен "полный комплект бомб". По его словам, все самолеты ВВС США после завершения операции покинули воздушное пространство Ирана. По итогам операции глава Белого дома выступит с обращением к нации.
При этом Трамп отметил, что только американская армия могла провести подобную операцию, и призвал Иран заключить мир.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
09:14:35 22-06-2025
Война во имя мира, мир сходит с ума
09:15:48 22-06-2025
Мировой жандарм в действии.
09:33:26 22-06-2025
Стомиллионную страну нагнули за считанные дни. И "красных линий" не чертили.
09:51:38 22-06-2025
SMO - Special Military Operation.
Перевод - Специальная Военная Операция.
Посмотрим теперь - какая из них будет успешней.
10:16:33 22-06-2025
Не знаю что писать, страшновато.
Скажите таки Путин за кого (Израиль или Иран) ?
12:35:13 22-06-2025
Гость (10:16:33 22-06-2025) Не знаю что писать, страшновато.Скажите таки Путин ... Израиль поставлял ПВО окраине. Может, не только ПВО. Иран поддерживает Россию. За кого может быть Путин?
13:03:51 22-06-2025
Гость (12:35:13 22-06-2025) Израиль поставлял ПВО окраине. Может, не только ПВО. Иран по...
Сербия тоже поставляла оружие Украине. И чё?
15:00:31 22-06-2025
Sic semper tyrannis (13:03:51 22-06-2025) Сербия тоже поставляла оружие Украине. И чё? ... Да весь мир поставлял, если так посчитать.
17:21:03 22-06-2025
Гость (10:16:33 22-06-2025) Не знаю что писать, страшновато.Скажите таки Путин ... Путин за Россию.
09:29:21 23-06-2025
Гость (17:21:03 22-06-2025) Путин за Россию.... тоже люблю постиронию...
10:43:03 22-06-2025
"Главный" сказал - сделал, принудил к "миру".. В итоге, это "государство" сотрут (конечно, не завтра).
11:31:53 22-06-2025
dok_СФ (10:43:03 22-06-2025) "Главный" сказал - сделал, принудил к "миру".. В итоге, это ... С Персами кто только не воевал. Государство древнее, до сих пор живо здорово. Японию жёстко когда-то нагнули, всё у них хорошо, кроме того, что гордые самураи - стали прихвостнями.
И, совпадение или нет. Помните песню "22 июня, ровно в 4 часа"? Ну кто знает, те поймут.
11:24:10 22-06-2025
Достаточно просто отправить Биби на пенсию
12:47:06 22-06-2025
Гость (11:24:10 22-06-2025) Достаточно просто отправить Биби на пенсию... Да он затеял движ, чтобы не отправили. Видит, что зеленарик благодаря войне сидит в кресле, Биби тоже так хочет. Тем более, что был уверен в прямом включении США в конфликт.
13:19:23 22-06-2025
Самое главно не поняли что война