Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции

Он отметил, что не хочет задействовать американских военных, но терпение Вашингтона на исходе

18 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана безоговорочной капитуляции в войне с Израилем. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что не хочет задействовать американских военных для разрешения конфликта, но терпение Вашингтона на исходе. Американский президент также заявил, что знает, где находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи, но США пока не планируют устранять его.

В ночь на 17 июня Трамп также написал, что "все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", отметив, что Иран не может иметь ядерное оружие.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

Ранее стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана.