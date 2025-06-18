Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции
Он отметил, что не хочет задействовать американских военных, но терпение Вашингтона на исходе
18 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана безоговорочной капитуляции в войне с Израилем. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что не хочет задействовать американских военных для разрешения конфликта, но терпение Вашингтона на исходе. Американский президент также заявил, что знает, где находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи, но США пока не планируют устранять его.
В ночь на 17 июня Трамп также написал, что "все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", отметив, что Иран не может иметь ядерное оружие.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
Ранее стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана.
09:06:48 18-06-2025
А капитуляции Израиля он не требует?
09:12:50 18-06-2025
Всех, кто на протяжении полугода топил за Трампа, нужно привлечь к ответственности за измену и предательство.
09:23:57 18-06-2025
6 (09:12:50 18-06-2025) Всех, кто на протяжении полугода топил за Трампа, нужно прив... А по вашему нужно было топить за бидона?)
09:27:05 18-06-2025
6 (09:12:50 18-06-2025) Всех, кто на протяжении полугода топил за Трампа, нужно прив... топил за Трампа --- а кто за Байдена?
09:33:07 18-06-2025
6 (09:12:50 18-06-2025) Всех, кто на протяжении полугода топил за Трампа, нужно прив... Измена произошла гораздо раньше...Когда Союз разваливали...
09:23:57 18-06-2025
"все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана" --- тогда уж и из Киева. Удары могут быть примерно одинаковыми
09:52:17 18-06-2025
В нынешней непростой политической ситуации прошу чётко указать, кого нужно хвалить, а кого нужно проклинать. А то проклянёшь не ту сторону - и уедешь за дискредитацию кровожадной КСИР или кровожадной израильской военщины. Давайте уже поскорее определяйтесь, а то злобы накопилось, а куда выплеснуть - непонятно.
17:36:39 18-06-2025
8 (09:52:17 18-06-2025) В нынешней непростой политической ситуации прошу чётко указа... в работу давай выплескивай. тоже мне. сублимируйся в работу
15:10:48 22-06-2025
8 (09:52:17 18-06-2025) В нынешней непростой политической ситуации прошу чётко указа... прикинь есть люди, которые могут иметь свое мнение и сами отвечать за свою жизнь.
10:16:58 18-06-2025
"Ливийский" сценарий хотят повторить...
10:32:08 18-06-2025
ППШариков (10:16:58 18-06-2025) "Ливийский" сценарий хотят повторить...... Я когда на авианосце на аутсорсе поваром работал, из сейфа план выпал по Ирану, там чётко было написано "персов по суше не трогать, а авиацией вбомбить в каменный век, объявить это возвращением к традиционным ценностям, пусть ездют на ослах, живут в кишлаках, и чтобы никакой ядерки".
Вот по этому плану всё и будет.
12:46:34 18-06-2025
Кейси Райбек (10:32:08 18-06-2025) Я когда на авианосце на аутсорсе поваром работал, из сейфа п... знаем мы таких поваров-музыкантов...
17:36:05 18-06-2025
Кейси Райбек (10:32:08 18-06-2025) Я когда на авианосце на аутсорсе поваром работал, из сейфа п... я другое читал, о проклятых, которым на земле теперь постоянно гонения и никакого покоя. так вот если по книге, то это государство не "победит", и США тут тоже не помощник. У них береговую линию ВСЮ топит, чз 25 лет уж там всё под водой будет, в том числе и статуя подарочная от французов (Геката)
10:41:17 18-06-2025
В результате военного конфликта между Израилем и Ираном, почти миллион евреев нашли у себя русские корни и хотят вернуться на историческую родину.
11:50:05 18-06-2025
А почему он от украины не требует " полной капитуляции "?
12:50:49 18-06-2025
Гость (11:50:05 18-06-2025) А почему он от украины не требует " полной капитуляции "?... Потому что Украина не Иран, а Израиль.)
14:03:26 18-06-2025
Гость (11:50:05 18-06-2025) А почему он от украины не требует " полной капитуляции "?... Так у них ядерки нет. Есть ядерка - есть проблемы. Нет ядерки - есть проблемы, но другие.
14:05:06 18-06-2025
Совсем пообнаглели ,напоминает события с Ираком,когда Коллин Пауэл трёс фальшивой пробиркой.Теперь, аналогично,надо уничтожить суверенное государство ,потопить его в крови,при молчании и попустительстве мировой общественности.Надо бить по рукам зарвавшимся агрессорам и бандитам.
16:33:24 18-06-2025
Все это надолго. В Иране завязан Китай который оттуда не уйдет - это вопрос его безопасности. Бомбить сша Иран будут -они уже подгоняют авиаполки и уже перегнали запрвщики, то есть бомбеж будет 100% глобальный но все это как о стенку горох. Иран построил подземные города абсолютно неприступные. Тут даже ядерка америке не поможет. И бомбу Иран сделает 100%. То есть Иран ни израилю ни сша не взять никак. А вот израиль уже выдыхается. штаты отбомбившись пару раз тоже бросят все это дело и собственно тогда арабский мир израиль и зачистит. Очень жестко зачистит. Раненого льва будут пинать все. Мой совет израильтянам -быстро ехать на ПМЖ в ЕАО. Это по сути единственная возможность спастись
10:14:03 19-06-2025
майор (16:33:24 18-06-2025) Все это надолго. В Иране завязан Китай который оттуда не уйд... Да нашим бы надо подарить Ирану ядерных боеголовок штук 10-15 и заткнётся вся эта жидовня.Будут сидеть тише воды ,ниже травы.