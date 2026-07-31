Ссора со спиртным едва не закончилась убийством сожителя в Новоалтайске

В ходе конфликта женщина схватила со стола нож и нанесла мужчине несколько ударов

31 июля 2026, 15:32, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Новоалтайске перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство сожителя. По версии следствия, во время пьяной ссоры женщина несколько раз ударила мужчину ножом, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемая проживала с мужчиной в одном из садоводств Новоалтайска. Во время конфликтов сожитель нередко применял к ней насилие.

В начале июня этого года пара распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта женщина схватила со стола нож и нанесла мужчине несколько ударов.

«Довести преступный умысел до конца, по версии следствия, ей не удалось, поскольку потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь. В отношении жительницы Новоалтайска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», — отметили в ведомстве.

В следственном управлении сообщили, что в ходе предварительного расследования были собраны достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.