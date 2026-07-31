Ссора со спиртным едва не закончилась убийством сожителя в Новоалтайске
В ходе конфликта женщина схватила со стола нож и нанесла мужчине несколько ударов
31 июля 2026, 15:32, ИА Амител
В Новоалтайске перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство сожителя. По версии следствия, во время пьяной ссоры женщина несколько раз ударила мужчину ножом, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, обвиняемая проживала с мужчиной в одном из садоводств Новоалтайска. Во время конфликтов сожитель нередко применял к ней насилие.
В начале июня этого года пара распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта женщина схватила со стола нож и нанесла мужчине несколько ударов.
«Довести преступный умысел до конца, по версии следствия, ей не удалось, поскольку потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь. В отношении жительницы Новоалтайска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», — отметили в ведомстве.
В следственном управлении сообщили, что в ходе предварительного расследования были собраны достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
16:08:27 31-07-2026
Да, ничего хорошего в Новоалтайске не происходит. Постоянно какая то жуть там происходит. Может власти что-нибудь скажут?
09:39:27 01-08-2026
Гость (16:08:27 31-07-2026) Да, ничего хорошего в Новоалтайске не происходит. Постоянно ... Дыра.
13:23:55 01-08-2026
Гость (16:08:27 31-07-2026) Да, ничего хорошего в Новоалтайске не происходит. Постоянно ... ну в твоем то Рубцовске даже внимания не уделили бы такой новости.
17:05:31 01-08-2026
В некоторых садоводствах алкаши живут круглый год. Воруют по дачам.