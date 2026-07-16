На Алтае женщина простила ударившего ее ножом в грудь сожителя
Во время разбирательства обвиняемый первоначально отрицал свою вину
16 июля 2026, 18:31, ИА Амител
В Смоленском районе местный житель предстал перед судом после того, как во время ссоры ударил ножом свою возлюбленную. Несмотря на ранение, уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
По материалам дела, конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удар ножом в грудь. Испугавшись, что она погибла, сельчанин сам вызвал скорую помощь. Вместе с медиками на место прибыли сотрудники полиции.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Во время разбирательства обвиняемый первоначально отрицал свою вину, а потерпевшая не подтверждала обстоятельства, изложенные в обвинении. Однако после того как суд допросил следователя и оперуполномоченного, подтвердивших обстоятельства происшествия, мужчина признал вину.
Женщина попросила прекратить уголовное дело, так как простила сожителя.
Мировой судья удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование в связи с примирением сторон.
21:07:33 16-07-2026
ждем теперь когда он ее совсем грохнет. классические отношения садиста и зависимой тетки
09:09:21 17-07-2026
Гость (21:07:33 16-07-2026) ждем теперь когда он ее совсем грохнет. классические отношен... Патамушто лубофь
21:19:58 16-07-2026
Весело живут товарищи.
03:47:16 17-07-2026
А что у нас попытку убийства и нападение с ножом можно ещё и замерить( примерить). Это что за судья? Он наверно сам так себя ведёт. Если допускает уход от ответственности.
09:27:33 17-07-2026
Петя (03:47:16 17-07-2026) А что у нас попытку убийства и нападение с ножом можно ещё и... Что получилось в результате измерений? мИр в семье наступил?