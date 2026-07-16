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На Алтае женщина простила ударившего ее ножом в грудь сожителя

Во время разбирательства обвиняемый первоначально отрицал свою вину

16 июля 2026, 18:31, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru
Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Смоленском районе местный житель предстал перед судом после того, как во время ссоры ударил ножом свою возлюбленную. Несмотря на ранение, уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По материалам дела, конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удар ножом в грудь. Испугавшись, что она погибла, сельчанин сам вызвал скорую помощь. Вместе с медиками на место прибыли сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Во время разбирательства обвиняемый первоначально отрицал свою вину, а потерпевшая не подтверждала обстоятельства, изложенные в обвинении. Однако после того как суд допросил следователя и оперуполномоченного, подтвердивших обстоятельства происшествия, мужчина признал вину.

Женщина попросила прекратить уголовное дело, так как простила сожителя.

Мировой судья удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование в связи с примирением сторон.

Алтайский край суд мужчины и женщины
       

Комментарии 5

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Гость

21:07:33 16-07-2026

ждем теперь когда он ее совсем грохнет. классические отношения садиста и зависимой тетки

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Гость

09:09:21 17-07-2026

Гость (21:07:33 16-07-2026) ждем теперь когда он ее совсем грохнет. классические отношен... Патамушто лубофь

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Гость

21:19:58 16-07-2026

Весело живут товарищи.

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Петя

03:47:16 17-07-2026

А что у нас попытку убийства и нападение с ножом можно ещё и замерить( примерить). Это что за судья? Он наверно сам так себя ведёт. Если допускает уход от ответственности.

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Мусик

09:27:33 17-07-2026

Петя (03:47:16 17-07-2026) А что у нас попытку убийства и нападение с ножом можно ещё и... Что получилось в результате измерений? мИр в семье наступил?

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