На Алтае женщина простила ударившего ее ножом в грудь сожителя

Во время разбирательства обвиняемый первоначально отрицал свою вину

16 июля 2026, 18:31, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Смоленском районе местный житель предстал перед судом после того, как во время ссоры ударил ножом свою возлюбленную. Несмотря на ранение, уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По материалам дела, конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удар ножом в грудь. Испугавшись, что она погибла, сельчанин сам вызвал скорую помощь. Вместе с медиками на место прибыли сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Во время разбирательства обвиняемый первоначально отрицал свою вину, а потерпевшая не подтверждала обстоятельства, изложенные в обвинении. Однако после того как суд допросил следователя и оперуполномоченного, подтвердивших обстоятельства происшествия, мужчина признал вину.

Женщина попросила прекратить уголовное дело, так как простила сожителя.

Мировой судья удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование в связи с примирением сторон.