Томенко рассказал, какие рекорды Алтайский край поставил в 2025 году

Сильнее всего губернатор восхищается аграриями

15 мая 2026, 20:32, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

В преддверии отчета перед АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевого правительства. Как сообщил глава региона в Telegram, на нем разобрали итоги социально-экономического развития региона в 2025 году.

Как отметил губернатор, экономика региона сохраняет свою устойчивость, несмотря на непростые условия. «Валовой региональный продукт, который достиг 1 трлн рублей еще в 2023 году, вырос теперь до 1,4 трлн», — заявил он.

«Один из главных рекордов 2025 года, о котором уже неоднократно говорили, поставили наши аграрии. Они добились урожая в 10 миллионов тонн. Сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики края. В том числе Алтайский край сохраняет свои позиции в качестве одного из крупнейших производителей продукции животноводства в России», — подчеркнул Виктор Томенко.

Промышленность в регионе в предыдущие пару лет, по словам губернатора, "росла, опережая средние российские и окружные темпы". В 2025 году динамика в среднем повторяет общие значения по Сибири. При этом индекс производства в выпуске котельного оборудования и металлоизделий достиг 121%, в производстве одежды и выпуске электронных изделий и компонентов — 113%, указал он.

Поддержка развития крупных предприятий, малого и среднего бизнеса который год улучшает условия жизни в крае, отметил Виктор Томенко. «За счет сохранения и создания рабочих мест с достойной оплатой труда, за счет роста налоговой базы, которая в конечном счете идет на решение значимых для каждого вопросов от строительства дорог и больниц до благоустройства территории», — написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Алтайский край вносит "свой вклад и в обороноспособность, и в продовольственную безопасность страны, в развитие экспорта, в импортозамещение", совершенствуя работу "для достижения этих и многих других национальных целей, поставленных президентом".

«А в центре внимания по-прежнему остаются интересы жителей края», — отметил глава региона.

По его словам, "острые" вопросы постоянно находятся на контроле краевого правительства. «И если быстрого сиюминутного решения нет, обеспечиваем планомерную поэтапную работу для того, чтобы обеспечить комфортную и стабильную обстановку в крае», — заключил губернатор.