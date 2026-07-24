Стали известны главные мемы 2026 года в России

В их число вошла "Черемша"

24 июля 2026, 08:50, ИА Амител

Самые популярные мемы в 2026 году / Фото: соцсети

Исследовательская компания Brand Analytics представила рейтинг главных мемов русскоязычного сегмента интернета за период с апреля по июнь, пишет "Коммерсантъ". Данные основаны на анализе более 9 млрд упоминаний в социальных сетях.

В топ-3 главных мемов вошли:

"Воздухан" — абсолютный лидер с 367,6 тыс. упоминаний.

Мем высмеивает людей, которые много говорят, строят грандиозные планы и дают обещания, но редко подкрепляют слова делом. Пользователи соцсетей изображают их как людей-вентиляторов.

"Черемша" — заняла вторую строчку с результатом 331 тыс. упоминаний. Это мем с изображением несуществующего животного: гибрида льва и зайца. У существа тело кролика и морда хищника, а под ним красуется подпись "Черемша".

Он представляет собой масштабное культурное явление, выходящее за рамки обычной интернет-шутки. В основе этой вселенной лежат видеоролики, созданные искусственным интеллектом и стилизованные под эстетику советских документальных фильмов или телепередач. Тавтология, ИИ-клише и частое упоминание черемши (растения) в этих роликах стали поводом для шуток.

"Бурмалда" (228 тыс.) замыкает тройку лидеров.

У этого слова изначально отсутствовало конкретное значение, термин придумали стримеры для обхода блокировок и завуалированной рекламы запрещенных онлайн-казино.

В список также вошли вирусные явления с региональной спецификой или порожденные искусственным интеллектом, такие как "Котость" (128,8 тыс.), "Пухосос" (44,1 тыс.). Последний стал популярен благодаря видеороликам с машинами для уборки тополиного пуха. Мем возник как реакция пользователей на реальную сезонную проблему в Москве, а визуальный ряд дополнили сгенерированными видео.

А "котость" — персонаж из вселенной мемов о стримере Меллстрое. Визуально это очень толстая версия кота Куки — трехцветного питомца блогера Юрия Янива с YouTube-канала SlivkiShow, созданная с помощью нейросети.