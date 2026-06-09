В России захотели зарегистрировать бренд "Сиксэвэн" по мотивам популярного у зумеров мема
Под новым брендом планируется выпускать широкий ассортимент продукции
09 июня 2026, 14:33, ИА Амител
Популярный среди молодежи интернет-мем "Сиксэвэн" может выйти за пределы соцсетей и превратиться в полноценный коммерческий бренд. Российская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака с таким названием и намерена использовать его для выпуска продукции в сфере красоты, здоровья и повседневного потребления.
Как выяснила "Shot Проверка", документы на регистрацию бренда "Сиксэвэн" были направлены в ведомство 4 июня. Заявителем выступила российская компания, специализирующаяся на товарах для здоровья и красоты.
Согласно заявке, под новым брендом планируется выпускать широкий ассортимент продукции. В перечень вошли косметические средства, товары личной гигиены, биологически активные добавки, витамины, лекарственные препараты и детское питание. Кроме того, компания намерена использовать товарный знак в рекламной деятельности и интернет-торговле.
Название бренда напрямую отсылает к вирусному мему "67", который в последние месяцы получил широкое распространение среди подростков и молодых пользователей социальных сетей. Суть шутки практически невозможно объяснить вне интернет-контекста: молодые люди произносят "six seven", показывают характерный жест руками и получают удовольствие главным образом от того, что окружающие не понимают смысла происходящего.
Популярность тренда уже начала выходить за пределы виртуального пространства. Ранее сообщалось, что мем неожиданно повлиял на туристический интерес к Смоленску, автомобильный код которого — 67.
По данным Российского союза туриндустрии, количество бронирований гостиниц и квартир в Смоленске среди путешественников младше 24 лет выросло на 26%. Молодые туристы специально приезжают в город, чтобы записывать ролики и фотографироваться на фоне местных достопримечательностей, обыгрывая популярный мем.
Если Роспатент одобрит заявку, "Сиксэвэн" станет одним из немногих случаев, когда интернет-мем, возникший в молодежной среде, получит официальную коммерческую регистрацию и сможет использоваться в качестве полноценного товарного знака на российском рынке.
15:28:16 09-06-2026
Этот мир сошел с ума!
16:40:23 09-06-2026
Как всегда, поздно уже. К концу лета этот мем уйдет в небытие. Как покемоны, лабубы и спиннеры
17:46:34 09-06-2026
А двусмысленное звучание этого "бренда" никого не смущает? Или потом будем разбираться, как с одной китайской едальней с весьма характерным названием? Ну и, опять же - басурманский язык. Как оно - на фоне требований перевести все на русский? Или "это другое"?
17:56:43 09-06-2026
Гость (17:46:34 09-06-2026) А двусмысленное звучание этого "бренда" никого не смущает? И... Какую "двусмысленность" вы здесь обнаружили?😁
Кстати, а вы, когда разглядываете картинки в тесте Роршарха, что видите?