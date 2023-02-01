Общественники рассказали, как восстановили изуродованные вандалами стенды в Барнауле

На Аллее памяти 6-й роты восстановлены планшеты с описанием подвига героев-десантников

01 февраля 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

Благодаря оперативным действиям сотрудников Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества", в течение суток были изготовлены и установлены новые мемориальные таблички с описанием подвига и фотографиями погибших десантников.

Напомним, 30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. После этого в полиции сообщили, что разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия и возбудили уголовное дело по факту вандализма.





























Стенды на Аллее памяти

"Мы постарались в максимально сжатые сроки восстановить целостность планшетов с описанием подвигов десантников на аллее. Надеемся, что размещённые здесь видеокамеры позволят установить личности граждан, совершивших это преступление против памяти ребят, погибших в Чечне. А органы правопорядка дадут их действиям соответствующую оценку", – прокомментировал ситуацию председатель Попечительского совета Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества" Артём Шамков.

1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье в 2000 году. Аллея памяти 6-й роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сейчас подобные аллеи созданы и в других городах России.