Власти потратят на снежный городок и на украшение Ленинского района к Новому году около 2 млн рублей

25 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Снежный городок появится на площади Мира в Ленинском районе Барнаула на Новый год. На него и на праздничное оформление района к Новому году власти Барнаула потратят 1,2 млн рублей, еще 600 тысяч рублей должно уйти на демонтаж всех конструкций. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Закупка по строительству новогоднего городка появилась на портале еще 1 ноября. Подрядчик уже определился. Он поставит на площади Мира елку, повесит световой потолок, виньетки и световые прожекторы, поставит несколько конструкций (например, ежика и арку), зальет горку и сделает новогоднюю иллюминацию. Также он украсит район виньетками, гирляндами и пр.

Праздничное оформление появится на улицах Малахова, Антона Петрова, на проспекте Космонавтов, ул. Юрина, Георгия Исакова, аллее Целинников, а также на кольце ул. Малахова – ул. Антона Петрова, ул. Малахова – ул. Юрина, ул. Антона Петрова – ул. Попова. Городок будет работать с 20 декабря с 17:00 до 22:00.

Демонтировать городок подрядчик должен будет до 20 января. Закупка на 600 тысяч рублей появилась на портале 22 ноября. Заявки желающие смогут подавать до 30 ноября. Итоги подведут 1 декабря.

Отметим, что 22 ноября появилась закупка и по новогоднему салюту на ул. Новосибирской, 16в, в поселке Новосиликатном. Фейерверк прогремит в какой-то из дней с 20 по 31 декабря. Победитель определится 1 декабря. Максимальная цена этой закупки – всего 30 тысяч рублей.

Напомним, что места, где расположены другие новогодние городки, также уже известны. Прочитать об этом можно здесь.