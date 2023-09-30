Стало известно, где и когда похоронят Виталия Сафронова
Панихида состоится 3 октября
30 сентября 2023, 15:45, ИА Амител
Последнего первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Виталия Сафронова похоронят в Барнауле 3 октября, сообщили amic.ru близкие покойного.
Прощание состоится с 10:00 до 13:00 в прощальном зале "Харон" по ул. Брусничной, 1 (рядом с улицей Власихинской).
Поминальный обед пройдет в 15:00 в кафе "Хлеб да соль" по адресу: ул. Молодежная, 29а.
Похоронят политического деятеля на Булыгинско-Кировском кладбище рядом с сестрой Ниной Александровной.
"У него остались супруга, сын, дочь, четверо внуков, правнучка. Еще один правнук должен появиться на свет в октябре", – рассказал собеседник.
По данным нашего агентства, у Виталия Сафронова в последнее время была четвертая стадия рака.
Сафронов родился 10 сентября 1936 года в Панкрушихинском районе Алтайского края. В 1990 году стал первым секретарем крайкома КПСС, занимал эту должность до запрета партии в 1991-м. С 1993 по 2006 год был первым секретарем крайкома КПРФ.
Дважды избирался депутатом Государственной Думы, депутатом краевого Законодательного Собрания четырех созывов, был руководителем фракции КПРФ.
20:03:41 30-09-2023
Очень жаль, что уходят такие люди, посвятившие себя служению идеалам добра и справедливости, возвышению труда простых людей! Светлая память тебе Виталий Александрович... Искренние соболезнования родным и близким.