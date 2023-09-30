Стало известно, где и когда похоронят Виталия Сафронова

Панихида состоится 3 октября

30 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Виталий Сафронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последнего первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Виталия Сафронова похоронят в Барнауле 3 октября, сообщили amic.ru близкие покойного.

Прощание состоится с 10:00 до 13:00 в прощальном зале "Харон" по ул. Брусничной, 1 (рядом с улицей Власихинской).

Поминальный обед пройдет в 15:00 в кафе "Хлеб да соль" по адресу: ул. Молодежная, 29а.

Похоронят политического деятеля на Булыгинско-Кировском кладбище рядом с сестрой Ниной Александровной.

"У него остались супруга, сын, дочь, четверо внуков, правнучка. Еще один правнук должен появиться на свет в октябре", – рассказал собеседник.

По данным нашего агентства, у Виталия Сафронова в последнее время была четвертая стадия рака.

Сафронов родился 10 сентября 1936 года в Панкрушихинском районе Алтайского края. В 1990 году стал первым секретарем крайкома КПСС, занимал эту должность до запрета партии в 1991-м. С 1993 по 2006 год был первым секретарем крайкома КПРФ.

Дважды избирался депутатом Государственной Думы, депутатом краевого Законодательного Собрания четырех созывов, был руководителем фракции КПРФ.