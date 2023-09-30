Умер последний первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Виталий Сафронов

Ему было 87 лет

30 сентября 2023, 13:25, ИА Амител

Виталий Сафронов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В возрасте 87 лет скончался последний первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Виталий Сафронов. Об этом рассказали в телеграм-канале краевого отделения КПРФ.

Причину смерти бывшего политика в сообщении не уточнили. Однако, по данным источника amic.ru в партии, Виталий Александрович ушел из жизни в результате продолжительной болезни.

Время и место прощания станут известны позднее.

Сафронов родился 10 сентября 1936 года в Панкрушихинском районе Алтайского края. Окончил Свердловский юридический институт, Новосибирскую Высшую партийную школу и аспирантуру Высшей партийной школы при ЦК ЕСПГ в Берлине. Кандидат философских наук.

Работал в различных государственных структурах. В 1990 году стал первым секретарем крайкома КПСС, занимал эту должность до запрета партии в 1991-м. С 1993 по 2006 год был первым секретарем крайкома КПРФ.

Дважды избирался депутатом Государственной Думы, депутатом краевого Законодательного Собрания четырех созывов, был руководителем фракции КПРФ.