Стало известно, где в Бийске возведут снежные городки с елками

В некоторых местах их уже установили

12 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Бийска рассказали, где возведут либо уже возвели снежные городки.

По данным "БР", елками порадуют горожан в следующих местах:

Петровский бульвар;

сквер Котельщиков;

парк Прибрежный;

3-я Малоугреневская, 18;

Культурно-спортивный центр пос. Льнокомбината;

площадь перед сценой, пос. Молодежный;

площадь перед ДК № 1, пос. Сорокино;

площадь перед ДК № 2, с. Фоминское;

сквер ГДК;

сквер Вали Максимовой;

пос. Новый.

Также снежные городки появятся на площадках от предприятий – у ДК Бийского олеумного завода, ТЦ "Аникс" и других.

Ранее сообщили, что власти Барнаула готовы потратить 1,1 млн рублей на открытие главной елки города на площади Сахарова. Также в эту сумму включили праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей.

Накануне показали, как идет стройка главной городской елки Барнаула. Из-за сильных морозов работа над ней застыла.