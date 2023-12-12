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Стало известно, где в Бийске возведут снежные городки с елками

В некоторых местах их уже установили

12 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Бийска рассказали, где возведут либо уже возвели снежные городки.

По данным "БР", елками порадуют горожан в следующих местах:

  • Петровский бульвар;
  • сквер Котельщиков;
  • парк Прибрежный;
  • 3-я Малоугреневская, 18;
  • Культурно-спортивный центр пос. Льнокомбината;
  • площадь перед сценой, пос. Молодежный;
  • площадь перед ДК № 1, пос. Сорокино;
  • площадь перед ДК № 2, с. Фоминское;
  • сквер ГДК;
  • сквер Вали Максимовой;
  • пос. Новый.

Также снежные городки появятся на площадках от предприятий – у ДК Бийского олеумного завода, ТЦ "Аникс" и других.

Ранее сообщили, что власти Барнаула готовы потратить 1,1 млн рублей на открытие главной елки города на площади Сахарова. Также в эту сумму включили праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей.

Накануне показали, как идет стройка главной городской елки Барнаула. Из-за сильных морозов работа над ней застыла.

Бийск Новый год
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Комментарии 1

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Гость

13:25:49 12-12-2023

А за прошлогодние то ледяные фигуры расчитались? Или как всегда, кинули?

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