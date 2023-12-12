Стало известно, где в Бийске возведут снежные городки с елками
В некоторых местах их уже установили
12 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Власти Бийска рассказали, где возведут либо уже возвели снежные городки.
По данным "БР", елками порадуют горожан в следующих местах:
- Петровский бульвар;
- сквер Котельщиков;
- парк Прибрежный;
- 3-я Малоугреневская, 18;
- Культурно-спортивный центр пос. Льнокомбината;
- площадь перед сценой, пос. Молодежный;
- площадь перед ДК № 1, пос. Сорокино;
- площадь перед ДК № 2, с. Фоминское;
- сквер ГДК;
- сквер Вали Максимовой;
- пос. Новый.
Также снежные городки появятся на площадках от предприятий – у ДК Бийского олеумного завода, ТЦ "Аникс" и других.
Ранее сообщили, что власти Барнаула готовы потратить 1,1 млн рублей на открытие главной елки города на площади Сахарова. Также в эту сумму включили праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей.
Накануне показали, как идет стройка главной городской елки Барнаула. Из-за сильных морозов работа над ней застыла.
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13:25:49 12-12-2023
А за прошлогодние то ледяные фигуры расчитались? Или как всегда, кинули?