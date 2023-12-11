Появились новые подробности церемонии открытия главной елки Барнаула
Снежный городок на площади Сахарова начали строить 5 декабря
11 декабря 2023, 14:31, ИА Амител
Власти Барнаула готовы потратить более 1,1 млн рублей на открытие главной елки города на площади Сахарова, а также на праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей в краевой столице. Такая информация есть на портале госзакупок.
Всего на портале опубликовали две закупки. Первая касается организации и проведения праздничных мероприятий в Барнауле. Она появилась на сайте 7 декабря, заявки можно подавать до 14 декабря. Стоимость закупки составляет 620 тысяч рублей. Контракт будет действовать до 29 февраля 2024 года.
Закупка делится на две части: торжественные встречи главы города и заместителей мэра, посвященные Новому году, а также открытие главной елки на площади Сахарова. Встречи должны пройти с 22 по 26 декабря, а открытие главной елки состоится 29 декабря в 17:00.
В описании закупки сказано, что к открытию ёлки будет организовано масштабное мероприятие, рассчитанное как минимум на час. Режиссер должен будет подготовить сценарий концерта. Перед барнаульцами выступят не менее трех вокалистов и не менее одного танцевального коллектива. Будет и "массовая хореографическая композиция". Уже известно, что концертно-театрализованное представление будет называться "Царевна-Лебедь".
Каждый номер будет длиться не менее чем по три минуты. Также на сцене появятся артисты, играющие Деда Мороза и Снегурочку. На экранах будет представлен видеоряд, в котором используют символы Барнаула, Алтайского края и России.
На торжественных встречах также будут выступать творческие коллективы, туда позовут Деда Мороза и Снегурочку.
Вторая закупка с начальной ценой 553 тысячи рублей посвящена аренде сцены и оборудования для торжественных встреч и для открытия главной елки города. Лот также появился на портале 7 декабря, подача заявок снова завершится 14 декабря. Контракт будет действовать до 29 февраля 2024 года.
На открытие елки подрядчик должен будет обеспечить установку сцены с двумя лестницами для подъема, комплектами звукового, светового и видеооборудования. Для торжественных встреч он предоставит звуковое оборудование.
Напомним, что сейчас строительство главной елки на площади Сахарова временно заморожено из-за низких температур. Перекрыли площадь утром 5 декабря. Там должны построить снежный городок, также на ней прогремит салют.
17:08:55 11-12-2023
"торжественные встречи главы города и заместителей мэра" - а так то без ёлки им негде встретится?
19:30:58 11-12-2023
торжественные встречи главы города и заместителей мэра, посвященные Новому году, ----- встречаться будут у Франка в кабинете или в актовом зале столы накроют? а сколько им за эти торжества денег заплатят? или там денег только на накрытие столов хватит, а встречаться будут за свой счет?