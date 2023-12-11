Появились новые подробности церемонии открытия главной елки Барнаула

Снежный городок на площади Сахарова начали строить 5 декабря

11 декабря 2023, 14:31, ИА Амител

Новогодняя елка на площади Сахарова в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула готовы потратить более 1,1 млн рублей на открытие главной елки города на площади Сахарова, а также на праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей в краевой столице. Такая информация есть на портале госзакупок.

Всего на портале опубликовали две закупки. Первая касается организации и проведения праздничных мероприятий в Барнауле. Она появилась на сайте 7 декабря, заявки можно подавать до 14 декабря. Стоимость закупки составляет 620 тысяч рублей. Контракт будет действовать до 29 февраля 2024 года.

Закупка делится на две части: торжественные встречи главы города и заместителей мэра, посвященные Новому году, а также открытие главной елки на площади Сахарова. Встречи должны пройти с 22 по 26 декабря, а открытие главной елки состоится 29 декабря в 17:00.

В описании закупки сказано, что к открытию ёлки будет организовано масштабное мероприятие, рассчитанное как минимум на час. Режиссер должен будет подготовить сценарий концерта. Перед барнаульцами выступят не менее трех вокалистов и не менее одного танцевального коллектива. Будет и "массовая хореографическая композиция". Уже известно, что концертно-театрализованное представление будет называться "Царевна-Лебедь".

Сцена для открытия главной ёлки Барнаула / Фото: портал госзакупок

Каждый номер будет длиться не менее чем по три минуты. Также на сцене появятся артисты, играющие Деда Мороза и Снегурочку. На экранах будет представлен видеоряд, в котором используют символы Барнаула, Алтайского края и России.

На торжественных встречах также будут выступать творческие коллективы, туда позовут Деда Мороза и Снегурочку.

Вторая закупка с начальной ценой 553 тысячи рублей посвящена аренде сцены и оборудования для торжественных встреч и для открытия главной елки города. Лот также появился на портале 7 декабря, подача заявок снова завершится 14 декабря. Контракт будет действовать до 29 февраля 2024 года.

На открытие елки подрядчик должен будет обеспечить установку сцены с двумя лестницами для подъема, комплектами звукового, светового и видеооборудования. Для торжественных встреч он предоставит звуковое оборудование.

Напомним, что сейчас строительство главной елки на площади Сахарова временно заморожено из-за низких температур. Перекрыли площадь утром 5 декабря. Там должны построить снежный городок, также на ней прогремит салют.