Строительство главной городской елки в Барнауле заморозилось
Несколько дней уже на площади Сахарова стоит треть построенной елочки
11 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
Монтаж елки заморозился в Барнауле / Фото: amic.ru
Погода в Алтайском крае продолжает вставлять палки в колеса праздничного настроения Барнаула. Из-за сильных морозов, пришедших в регион, застыла стройка главной городской елки. Уже несколько дней на площади Сахарова стоит треть собранного каркаса символа Нового года.
Как прогнозируют синоптики, 30-градусные морозы продержатся в крае до пятницы. Потом температуры будут постепенно повышаться. И к началу следующей недели в прогнозах уже -2 градуса днем.
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12:07:05 11-12-2023
Зачем так рано перекрывать движение и наряжать ёлку, если снега всё равно нет. А ёлку можно и за неделю собрать, если не "тянуть резину".
15:21:20 11-12-2023
Гость (12:07:05 11-12-2023) Зачем так рано перекрывать движение и наряжать ёлку, если сн... "ВСЁ ДЛЯ НАРОДА!"
12:14:03 11-12-2023
Весной достроят
15:22:26 11-12-2023
Гость (12:14:03 11-12-2023) Весной достроят... Как парк "Центральный" - так актуальный летом - только к зиме реконструировали!
13:15:25 11-12-2023
Все уже на Арбат ходят. Там народу никого, не нужна она там вообще, только пробки
16:37:45 11-12-2023
Гость (13:15:25 11-12-2023) Все уже на Арбат ходят. Там народу никого, не нужна она там ... куда? ходят? как Ломоносов прям пешком до Москвы с обозом? да вы, батенька, понаехавший. Давно - это сколько? и что такое Арбат? улица в Москве? ни один местный так Малотобольскую или Старый базар не назовет.
15:09:15 11-12-2023
..стоит треть построенной елочки. ______елочка нам не нравится :/
15:26:36 11-12-2023
Не ёлка, а ёрш для бутылок. Пусть будет ниже, но натуральная!
23:40:04 11-12-2023
Гость (12:07:05 11-12-2023) Зачем так рано перекрывать движение и наряжать ёлку, если сн... каркас стоит ,деньги капают)
08:44:20 12-12-2023
За чем строить на пл. Сахарова , вме движение перекрывают. Соединили бы Малотобольскую и Центральный парк . Елку в парке поставили и то бы было уютно и прекрасно. Весь транспорт здесь и большая парковка на пл. Свободы.
10:27:42 12-12-2023
Снегурка (08:44:20 12-12-2023) За чем строить на пл. Сахарова , вме движение перекрывают. С... Пошел вон, ботяра! Когда вы уже поймете, что ваша идея с Новым Годом на Мало-Тобольской никому не интересна?