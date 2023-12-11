Строительство главной городской елки в Барнауле заморозилось

Несколько дней уже на площади Сахарова стоит треть построенной елочки

11 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Монтаж елки заморозился в Барнауле / Фото: amic.ru

Погода в Алтайском крае продолжает вставлять палки в колеса праздничного настроения Барнаула. Из-за сильных морозов, пришедших в регион, застыла стройка главной городской елки. Уже несколько дней на площади Сахарова стоит треть собранного каркаса символа Нового года.

Как прогнозируют синоптики, 30-градусные морозы продержатся в крае до пятницы. Потом температуры будут постепенно повышаться. И к началу следующей недели в прогнозах уже -2 градуса днем.