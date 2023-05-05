Стало известно, как Блиновскую предупредили о предстоящем расследовании

Блогерша получила сообщение от информатора ночью

05 мая 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

Стало известно, как Елена Блиновская получила информацию о том, что её планируют задержать. Пост об этом опубликовал телеграм-канал "112".

По информации источника, ночью Блиновской прислали сообщение: "Лена, беги!" Блогерша отменила предстоящую поездку в Ташкент, вызвала водителя и поехала в сторону белорусской границы. По пути её задержали.

Личность информатора известна, однако он не является сотрудником правоохранительных органов. Теперь ищут того, кто работает в органах и мог слить информацию.

Напомним, блогера Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня. Как сообщалось, она пыталась уйти от налогов на сумму около 918 млн рублей - "королева марафонов" раздробила свой бизнес, чтобы использовать упрощённую систему налогообложения.