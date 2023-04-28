Блиновскую отправили под домашний арест

Во время заседания Блиновская находилась в "аквариуме" — к тому моменту 48-часовой срок её задержания по закону не истёк

28 апреля 2023, 22:41, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил блогера-миллионника Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания Блиновская находилась в "аквариуме" – к тому моменту 48-часовой срок её задержания по закону не истёк. Вместе с тем адвокат блогера просил запретить ей лишь определённые действия – он подчёркивал, что Елена признала вину и не собирается скрываться от правосудия.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей. Известно, что блогер "раздробила" свой бизнес, чтобы использовать упрощённую систему налогообложения.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о задержании, пыталась уехать из страны на автомобиле.