Блиновскую отправили под домашний арест
Во время заседания Блиновская находилась в "аквариуме" — к тому моменту 48-часовой срок её задержания по закону не истёк
28 апреля 2023, 22:41, ИА Амител
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил блогера-миллионника Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время заседания Блиновская находилась в "аквариуме" – к тому моменту 48-часовой срок её задержания по закону не истёк. Вместе с тем адвокат блогера просил запретить ей лишь определённые действия – он подчёркивал, что Елена признала вину и не собирается скрываться от правосудия.
Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей. Известно, что блогер "раздробила" свой бизнес, чтобы использовать упрощённую систему налогообложения.
В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о задержании, пыталась уехать из страны на автомобиле.
11:19:28 29-04-2023
Ппппонять и пппростить... А если серьезно - запретить обманывать людей через интернет.