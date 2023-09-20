В первом чтении депутаты рассмотрят документ на сессии 26 октября

20 сентября 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В АКЗС обсудили общие подходы к формированию краевого бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доходы краевой казны должны увеличиться благодаря росту налоговых поступлений, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В региональном бюджете предусматриваются средства на повышение МРОТ - сразу на 18,5% увеличение размеров прожиточного минимума всех категорий граждан, индексацию зарплат бюджетников, а также различных социальных расходов, в том числе компенсации за оплату коммунальных услуг.

Кроме этого, будут расширены возможности для получения налоговых вычетов на обучение детей (предельная сумма увеличится с 50 до 101 тысячи рублей), медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги (со 120 до 150 тысяч). На обеспечение жильем детей-сирот в проекте краевого бюджета на 2024 год заложено 1,1 млрд рублей. Также продолжится работа по поддержке муниципальных бюджетов и преодолению кадровых трудностей в учреждениях образования и медицины.

В целом объемы выделяемых федеральных поступлений в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года, при этом прогнозируется рост собственных доходов края за счет увеличения поступлений от налогов на доходы физлиц и на прибыль предприятий.