Стало известно, как в Барнауле отпразднуют Первомай. Список мероприятий
Горожан ждут концерты, соревнования, парад судов, праздник пожарных и фейерверк
27 апреля 2023, 11:01, ИА Амител
1 мая Россия отмечает День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда. Как отпразднуют этот день в Барнауле, рассказали в мэрии.
Праздник пожарных
Главное управление регионального МЧС 1 мая проведёт праздник, посвящённый Дню пожарной охраны. В 09:30 по улицам проедет колонна современной и старой пожарной техники. А в 11:00 на площади Свободы пройдут основные мероприятия: выставка и вальс пожарных машин, фотосессии, выступления спасателей, полевая кухня и другое.
Пробег в честь 100-летия спортобщества "Динамо"
1 мая также отметят спортивными состязаниями. Среди них – пробег в честь 100-летия спортобщества "Динамо". С 09:00 до 09:45 на площади Советов пройдёт выдача нагрудных номеров, а сам 10-километровый забег стартует в 10:00.
Спортсмены пробегут два круга по проспекту Ленина по маршруту: площадь Советов – улица Никитина – площадь Октября – площадь Советов.
Поучаствовать могут все желающие, но понадобится допуск от врача. Зарегистрироваться на соревнование можно тут.
Легкоатлетические эстафеты
Также в городе пройдут традиционные легкоатлетические эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Маршрут будет проходить по проспекту Ленина. В эстафетах поучаствуют команды школьных, студенческих и трудовых коллективов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования начнутся в 12:00 со старта школьников. В 12:30 побегут женские команды, в 12:35 – команды вспомогательных школ, а в 12:45 стартует большая мужская эстафета.
Другие соревнования
Помимо состязаний по лёгкой атлетике, 1 мая в Барнауле пройдут и другие спортивные соревнования. Так, с 10:00 в парке спорта Смертина будут идти два турнира по футболу: среди воспитанников школы и среди студенческих отрядов. В это же время на площади Сахарова начнутся соревнования по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд, роллер-спорту, а также будет работать площадка для выполнения норм ГТО.
Концерты и парад судов
С 12:00 до 14:00 в парке "Лесная сказка" для горожан пройдёт концертная программа.
Ещё одной праздничной площадкой Барнаула станет набережная Оби. В 13:30 здесь пройдёт парад судов, посвящённый открытию сезона навигации. А в 15:00 начнётся выступление оркестра и солистов краевого главка МЧС.
В 16:00 концертную программу продолжат выступления творческих коллективов Барнаула из числа воспитанников учреждений дополнительного образования.
В 19:30 на сцене выступит культурный центр ГУ МВД по Алтайскому краю.
А с 20:30 до 22:00 споёт ансамбль народной песни "Вечерки" и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края.
А фейерверк будет?
Да, его запустят в конце праздника в 22:00 с баржи на Оби в районе набережной.
11:11:44 27-04-2023
Почему пожарные машины по прежнему окрашивают в красный цвет?Это напоминает прежний тоталитарный режим когда человеку плохо дышалось.
11:30:10 27-04-2023
Гость (11:11:44 27-04-2023) Почему пожарные машины по прежнему окрашивают в красный цвет... Жаль, что не лечат больных как при тоталитарном режиме.
12:07:10 27-04-2023
О, пожарные не боятся
07:32:43 28-04-2023
Как всегда всё в центре, а теперь вообще на окраине, ни доехать ни уехать.