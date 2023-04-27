Стало известно, как в Барнауле отпразднуют Первомай. Список мероприятий

Горожан ждут концерты, соревнования, парад судов, праздник пожарных и фейерверк

27 апреля 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

1 мая Россия отмечает День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда. Как отпразднуют этот день в Барнауле, рассказали в мэрии.

Праздник пожарных

Главное управление регионального МЧС 1 мая проведёт праздник, посвящённый Дню пожарной охраны. В 09:30 по улицам проедет колонна современной и старой пожарной техники. А в 11:00 на площади Свободы пройдут основные мероприятия: выставка и вальс пожарных машин, фотосессии, выступления спасателей, полевая кухня и другое.

Пожарная техника / Фото: amic.ru

Пробег в честь 100-летия спортобщества "Динамо"

1 мая также отметят спортивными состязаниями. Среди них – пробег в честь 100-летия спортобщества "Динамо". С 09:00 до 09:45 на площади Советов пройдёт выдача нагрудных номеров, а сам 10-километровый забег стартует в 10:00.

Спортсмены пробегут два круга по проспекту Ленина по маршруту: площадь Советов – улица Никитина – площадь Октября – площадь Советов.

Поучаствовать могут все желающие, но понадобится допуск от врача. Зарегистрироваться на соревнование можно тут

Легкоатлетические эстафеты

Также в городе пройдут традиционные легкоатлетические эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Маршрут будет проходить по проспекту Ленина. В эстафетах поучаствуют команды школьных, студенческих и трудовых коллективов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования начнутся в 12:00 со старта школьников. В 12:30 побегут женские команды, в 12:35 – команды вспомогательных школ, а в 12:45 стартует большая мужская эстафета.

Другие соревнования

Помимо состязаний по лёгкой атлетике, 1 мая в Барнауле пройдут и другие спортивные соревнования. Так, с 10:00 в парке спорта Смертина будут идти два турнира по футболу: среди воспитанников школы и среди студенческих отрядов. В это же время на площади Сахарова начнутся соревнования по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд, роллер-спорту, а также будет работать площадка для выполнения норм ГТО.

Сдача нормативов ГТО / Фото: amic.ru

Концерты и парад судов

С 12:00 до 14:00 в парке "Лесная сказка" для горожан пройдёт концертная программа.

Ещё одной праздничной площадкой Барнаула станет набережная Оби. В 13:30 здесь пройдёт парад судов, посвящённый открытию сезона навигации. А в 15:00 начнётся выступление оркестра и солистов краевого главка МЧС.

Парад судов 1 мая 2022 года в Барнауле / Фото: amic.ru

В 16:00 концертную программу продолжат выступления творческих коллективов Барнаула из числа воспитанников учреждений дополнительного образования.

В 19:30 на сцене выступит культурный центр ГУ МВД по Алтайскому краю.

А с 20:30 до 22:00 споёт ансамбль народной песни "Вечерки" и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края.

А фейерверк будет?

Да, его запустят в конце праздника в 22:00 с баржи на Оби в районе набережной.