В Алтайском крае не будет шествия "Бессмертного полка"

При этом празднование Дня Победы в регионе состоится

25 апреля 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 9 Мая не будет шествия "Бессмертного полка". Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.

"Но День Победы мы отпразднуем обязательно! 9 мая возложим цветы к мемориалам, прямую трансляцию прохождения войск Барнаульского гарнизона как обычно можно будет посмотреть и по телевизору, и в интернете. И будем поздравлять с этим важнейшим праздником и наших ветеранов, и тружеников тыла, и, конечно, друг друга", – написал Томенко.

Он добавил, что решение о том, чтобы не проводить шествие, принято на федеральном уровне.

Ранее об отмене шествия "Бессмертного полка" официально объявили в Республике Алтай.