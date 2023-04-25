В Алтайском крае не будет шествия "Бессмертного полка"
При этом празднование Дня Победы в регионе состоится
25 апреля 2023, 18:19, ИА Амител
В Алтайском крае на 9 Мая не будет шествия "Бессмертного полка". Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.
"Но День Победы мы отпразднуем обязательно! 9 мая возложим цветы к мемориалам, прямую трансляцию прохождения войск Барнаульского гарнизона как обычно можно будет посмотреть и по телевизору, и в интернете. И будем поздравлять с этим важнейшим праздником и наших ветеранов, и тружеников тыла, и, конечно, друг друга", – написал Томенко.
Он добавил, что решение о том, чтобы не проводить шествие, принято на федеральном уровне.
Ранее об отмене шествия "Бессмертного полка" официально объявили в Республике Алтай.
19:21:08 25-04-2023
А что своей головы на плечах нет?????? Или не способны обеспечить реальную безопасность граждан на антифашистком шествии с погибшими в ВОВ и СВО и других современных битвах народа с врагами России. А что тогда могут????
20:30:19 25-04-2023
А зачем судьбу испытывать? При угрозе терактов, дронов и дебилов-смертников?
07:40:25 26-04-2023
Нехорошая новость
10:14:52 26-04-2023
а почему это решает губернатор?
11:01:46 27-04-2023
А спустя время вообще отменим. А что. А раньше как же? А вообще , привыкайте жить в этих условиях.