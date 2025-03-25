Военный музей в бывшем Доме афганцев в Барнауле не откроют ко Дню Победы

Сейчас строители уже завершают работы и готовятся передать объект музейщикам

25 марта 2025, 15:55, Антон Дегтярев

Бывший Дом афганцев в Барнауле / Фото: amic.ru

Музей военной истории в бывшем Доме афганцев в Барнауле не откроют к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, как было обещано ранее. Ждать, когда заработают первые экспозиции, стоит не в первой половине мая, а чуть позже. Сейчас строители уже завершают все работы и готовятся передавать здание музейщикам для оформления. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 25 марта 2025 года.

"Учитывая концентрацию культурных событий на первую декаду мая, планировать на эти даты открытие музея мы посчитали излишним. Сейчас активно ведутся работы. Два первых зала, которые готовятся под экспозицию (залы фронта и тыла ВОВ), строители в ближайшее время передадут музею, который уже готов со своими подрядчиками приступить к монтажу экспозиции. Подрядчики работают над витринами, поставкой манекенов, инсталляцией и так далее. Скоро будем заниматься наполнением. Когда целесообразно будет открыть эти экспозиции, мы об этом расскажем", – отметила она.

По словам Безруковой, залы музея будут сдаваться не одновременно, а постепенно, "с определенным промежутком времени". Об открытии первых двух Безрукова обещала рассказать подробнее, так как "это требует отдельного внимания".

Напомним, что в 2018 году в здании Дома афганцев случился серьезный пожар. Несколько лет оно было законсервировано, но в 2022 году там начался ремонт. Сдать объект обещали в 2023 году, однако реконструкция затянулась. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил, что музей должен быть готов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть к 9 мая 2025 года.

Планируется, что в здании будет военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Сначала там откроют два зала, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме них, в бывшем Доме афганцев появятся зал локальных войн, общий зал памяти, зал сменных выставок и зал по тематике СВО, который расположится на втором этаже. Всего на реализацию проекта из краевого бюджета направили около 300 миллионов рублей.

Как выглядел бывший Дом афганцев в январе 2025 года, можно посмотреть по ссылке.