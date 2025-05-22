Стало известно, какие районы Алтайского края лидируют по темпам посевной
В районе, занявшем первую строчку, засеяли почти 80% зерновых и зернобобовых культур
22 мая 2025, 21:45, ИА Амител
Полевые работы / Фото: Минсельхоз Алтайского края
В Алтайском крае продолжаются весенние полевые работы. Как сообщили в региональном Минсельхозе, зерновые и зернобобовые культуры посеяны уже на 53% запланированных площадей.
В министерстве составили рейтинг районов, в которых выполнен наибольший процент по севу зерновых и зернобобовых культур:
- Каменский – 79%;
- Зональный – 73%;
- Третьяковский – 72%;
- Егорьевский – 71,5%;
- Смоленский – 70%;
- Михайловский – 69,5%;
- Павловский – 69%;
- Тальменский – 69%;
- Краснощековский – 68%;
- Кулундинский – 67%;
- Локтевский – 67%.
Ранее о ходе посевной кампании рассказал губернатор Виктор Томенко. Глава региона отметил, что полевые работы идут "в соответствии с планом – бойко и ритмично". Яровой сев выполнили на площади 2,7 млн гектаров, что составляет почти 56% от запланированного объема. Пшеница занимает 652 тысячи гектаров.
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