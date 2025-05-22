В районе, занявшем первую строчку, засеяли почти 80% зерновых и зернобобовых культур

22 мая 2025, 21:45, ИА Амител

Полевые работы / Фото: Минсельхоз Алтайского края

В Алтайском крае продолжаются весенние полевые работы. Как сообщили в региональном Минсельхозе, зерновые и зернобобовые культуры посеяны уже на 53% запланированных площадей.

В министерстве составили рейтинг районов, в которых выполнен наибольший процент по севу зерновых и зернобобовых культур:

Каменский – 79%;

Зональный – 73%;

Третьяковский – 72%;

Егорьевский – 71,5%;

Смоленский – 70%;

Михайловский – 69,5%;

Павловский – 69%;

Тальменский – 69%;

Краснощековский – 68%;

Кулундинский – 67%;

Локтевский – 67%.

Ранее о ходе посевной кампании рассказал губернатор Виктор Томенко. Глава региона отметил, что полевые работы идут "в соответствии с планом – бойко и ритмично". Яровой сев выполнили на площади 2,7 млн гектаров, что составляет почти 56% от запланированного объема. Пшеница занимает 652 тысячи гектаров.