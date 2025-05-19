Томенко рассказал, что посевная на Алтае идет "бойко и ритмично"

Яровой сев выполнили почти на 56% от плана, отметил глава региона

19 мая 2025, 17:40, ИА Амител

Полевые работы в Алтайском крае / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае продолжаются полевые работы. Губернатор Виктор Томенко рассказал о ходе посевной кампании в своем телеграм-канале.

"Традиционно слежу за сводками с полей, где трудятся наши аграрии. Дело идет в соответствии с планом – бойко и ритмично", – отметил глава региона.

Виктор Томенко также поделился промежуточными результатами. Так, яровой сев выполнили на площади 2,7 млн гектаров, что составляет почти 56% от запланированного объема. Пшеница занимает 652 тысячи гектаров.

Помимо этого, завершается сев овса, гороха и чечевицы. Аграрии начали сеять и более поздние теплолюбивые культуры – нут и гречиху.

Губернатор подчеркнул, что на каждый сезон перед алтайскими сельхозпредприятиями стоят серьезные задачи, которые выполняют трудолюбивые и ответственные специалисты.

"Настоящая гордость и Сибири, и всей страны", – заключил он.

В апреле министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал, что посевная площадь в крае в 2025 году остается на уровне прошлого года и составляет 5,3 млн гектаров. Из них 4,9 млн га засеют яровыми культурами.