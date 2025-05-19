Томенко рассказал, что посевная на Алтае идет "бойко и ритмично"
Яровой сев выполнили почти на 56% от плана, отметил глава региона
19 мая 2025, 17:40, ИА Амител
В Алтайском крае продолжаются полевые работы. Губернатор Виктор Томенко рассказал о ходе посевной кампании в своем телеграм-канале.
"Традиционно слежу за сводками с полей, где трудятся наши аграрии. Дело идет в соответствии с планом – бойко и ритмично", – отметил глава региона.
Виктор Томенко также поделился промежуточными результатами. Так, яровой сев выполнили на площади 2,7 млн гектаров, что составляет почти 56% от запланированного объема. Пшеница занимает 652 тысячи гектаров.
Помимо этого, завершается сев овса, гороха и чечевицы. Аграрии начали сеять и более поздние теплолюбивые культуры – нут и гречиху.
Губернатор подчеркнул, что на каждый сезон перед алтайскими сельхозпредприятиями стоят серьезные задачи, которые выполняют трудолюбивые и ответственные специалисты.
"Настоящая гордость и Сибири, и всей страны", – заключил он.
В апреле министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал, что посевная площадь в крае в 2025 году остается на уровне прошлого года и составляет 5,3 млн гектаров. Из них 4,9 млн га засеют яровыми культурами.
19:43:46 19-05-2025
Предыдушие губернаторы лично посещали поля во время посевной и уборочной, а сейчас в "тренде" баскетбол🙄
20:44:21 19-05-2025
Картошка будет, или она не "маржинальна"?
22:52:16 19-05-2025
Гость (20:44:21 19-05-2025) Картошка будет, или она не "маржинальна"?... 100 руб/кг.
08:34:58 20-05-2025
Это из-за энергии развития все идёт бойко и ритмично. В телеграм канале...