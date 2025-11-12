Стало известно, какой артист самый востребованный на новогодних корпоративах в 2026 году
Патриотически настроенные певцы не пользуются популярностью
12 ноября 2025, 17:00, ИА Амител
Певец Шура возглавил рейтинг самых популярных исполнителей для новогодних корпоративов в 2026 году. Как сообщил продюсер Сергей Лавров в интервью news.ru, артист пользуется высоким спросом благодаря своему позитивному имиджу и аполитичной позиции.
«Люди хотят праздник, и больше всего спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение. Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 млн рублей», – отметил Лавров.
Продюсер подчеркнул, что патриотически настроенные коллеги Шуры – Олег Газманов, Татьяна Куртукова и Shaman – оказались менее востребованы у организаторов корпоративов. По словам эксперта, это связано с желанием аудитории избегать политизированного контента во время праздничных мероприятий.
В тройку лидеров также вошли представители 1990-х: Кай Метов, группа "Руки Вверх!" и Леонид Агутин. Все эти артисты уже полностью расписали свои выступления на декабрь, подтверждая высокий спрос на ностальгические шоу в преддверии Нового года.
Ранее сообщалось, что стоимость предновогодних корпоративов Ларисы Долиной выросла на 1 млн рублей. До 19 декабря певица готова выступать по старому тарифу – 3,5 миллиона, после чего стоимость возрастет на миллион.
17:08:27 12-11-2025
я бы с удовольствием пригласил шиков блесков красотаев и ильзу беческу )
18:11:26 12-11-2025
А вы помните, какая артист был самый востребованный на новогодних корпоративах в 2006 году и где оно сейчас?
19:49:52 12-11-2025
ДМВ (18:11:26 12-11-2025) А вы помните, какая артист был самый востребованный на ново... Город 312? Газманов? Долина? Аллегрова? Леонтьев? Варианты еще есть.
21:55:18 12-11-2025
ДМВ (18:11:26 12-11-2025) А вы помните, какая артист был самый востребованный на ново... Верка?