Стало известно, какой артист самый востребованный на новогодних корпоративах в 2026 году

Патриотически настроенные певцы не пользуются популярностью

12 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Певец Шура возглавил рейтинг самых популярных исполнителей для новогодних корпоративов в 2026 году. Как сообщил продюсер Сергей Лавров в интервью news.ru, артист пользуется высоким спросом благодаря своему позитивному имиджу и аполитичной позиции.

«Люди хотят праздник, и больше всего спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение. Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 млн рублей», – отметил Лавров.

Продюсер подчеркнул, что патриотически настроенные коллеги Шуры – Олег Газманов, Татьяна Куртукова и Shaman – оказались менее востребованы у организаторов корпоративов. По словам эксперта, это связано с желанием аудитории избегать политизированного контента во время праздничных мероприятий.

В тройку лидеров также вошли представители 1990-х: Кай Метов, группа "Руки Вверх!" и Леонид Агутин. Все эти артисты уже полностью расписали свои выступления на декабрь, подтверждая высокий спрос на ностальгические шоу в преддверии Нового года.

