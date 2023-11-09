Стало известно, когда может выйти "Шрек 5"

Предыдущая часть франшизы была выпущена 13 лет назад

09 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Шрек навсегда" (2010)

Мультфильм "Шрек 5" выйдет в 2025 году. Об этом указала стажерка NBCUniversal в резюме на сайте LinkedIn, но вскоре эти сведения удалила, пишет VGTimes.

Официальных подробностей о продолжении пока нет. Известно лишь то, что работа над проектом началась в 2016 году.

Предыдущая часть серии, "Шрек навсегда", вышла в 2010-м.

Ранее сообщили, что киносказка "По щучьему велению", вышедшая на экраны 26 октября, уже заработала больше 1 млрд рублей.